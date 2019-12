Box Office Italia, i maggiori incassi del decennio - Top10

Di Federico_40 mercoledì 25 dicembre 2019

Quattro italiani su 10 tra i maggiori incassi del decennio.

Pochi giorni ancora e arriverà il 2020, con un decennio di classifiche da stilare, commentare, spulciare, come vuole tradizione. In ambito box office, grazie anche al sovrapprezzo dei biglietti trainato dalla bolla del 3D, è stato un decennio decisamente interessante. Ben otto film dei maggiori incassi italiani della Storia, inflazione esclusa, sono usciti tra il 2010 e il 2020.

In decina posizione troviamo Bohemian Rhapsody di Bryan Singer, un anno fa campione di incassi con 28.966.009 euro, preceduto di un soffio da Joker di Todd Phillips, negli ultimi mesi riuscito ad incassare 29.326.150 euro. Ottava piazza per il primo titolo italiano della classifica, ovvero Benvenuti al Sud di Luca Miniero, con 29.841.490 euro in tasca e un sequel, Benvenuti al Nord, undicesimo incasso del decennio con 27.194.010 euro. Settima posizione per un altro film del 2019, ovvero Avengers: Endgame, con i suoi 30.282.559 euro incassati, precededuto da Alice in Wonderland di Tim Burton, sesto con 30.397.548 euro. Quinta piazza per il remake in CG de Il Re Leone, dominatore del 2019 con i suoi 37.505.902 euro incassati, prima di cedere spazio alla magica tripletta di Checco Zalone, autentico imperatore del decennio.

In quarta posizione troviamo Che Bella Giornata, con 43.475.840 euro, preceduto dai 51.948.550 euro di Sole a Catinelle e dai 65.341.588 euro di Quo Vado, arrivato ad un passo dallo storico primato. Con tre pellicole, Zalone e Gennaro Nunziante hanno incassato 108.817.428 euro, staccando la bellezza di 24.191.510 ticket. Mostruosi. E il 1 gennaio esce Tolo Tolo.

Ma davanti a tutti, anche se per appena 338.000 euro di differenza rispetto a Quo Vado ed unicamente grazie al sovrapprezzo 3D, c'è lui. James Cameron con Avatar, in Italia uscito il 15 gennaio 2010. Dieci anni dopo è ancora primo negli incassi, ma non nel numero di spettatori dove sarebbe addirittura terzo, in attesa del nuovo Checco.

Box Office Italia 2010/2019 i maggiori incassi del decennio

10) Bohemian Rhapsody - 2018 - 28.966.009 € - 4.136.537 spettatori

9) Joker - 2019 - 29.326.150 € - 4.187.533 spettatori

8) Benvenuti al Sud - 2010 - 29.841.490 € - 4.903.480 spettatori

7) Avengers: Endgame - 2019 - 30.282.559 € - 4.098.421 spettatori

6) Alice in Wonderland - 2010 - 30.397.548 € - 3.511.206 spettatori

5) Il Re Leone - 2019 - 37.505.902 € - 5.691.812 spettatori

4) Che Bella Giornata - 2011 - 43.475.840 € - 6.831.460 spettatori

3) Sole a Catinelle - 2013 - 51.948.550 € - 8.005.352 spettatori

2) Quo Vado - 2016 - 65.341.588 € - 9.354.698 spettatori

1) Avatar - 2010 - 65.679.238 € - 7.493.785 spettatori