Mamma ho perso l'aereo: video deepfake con Sylvester Stallone al posto di Macaulay Culkin

Di Pietro Ferraro sabato 28 dicembre 2019

In un video deepfake Stallone diventa Kevin McCallister in "Mamma ho perso l'aereo".

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

Un esilarante e davvero bizzarro nuovo video deepfake vede Sylvester Stallone rimpiazzare Macaulay Culkin nei panni di Kevin McCallister nel classico natalizio Mamma ho perso l'aereo. L'effetto è decisamente surreale e questo ibrido Stallone/Culkin ha anche un qualcosa che ricorda Ryan Gosling.

I video deepfake sono stati al centro di discussioni recentemente per il loro utilizzo di politici italiani, in particolare Matteo Salvini e Matteo Renzi, ma in quel caso si era intervenuto solo sulla sincronia labiale così da poter avere il completo controllo sui dialoghi, scatenando una controversia su potenziali fake news che si potrebbero veicolare tramite questa tecnologia.

Tornando al deepake di "Mamma ho perso l'aereo", man mano che il video va avanti l'atmosfera si fa sempre più cupa e alla fine scopriamo anche il tragico destino della famiglia McCallister.

Fonte: CinemaBlend