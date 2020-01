Ghostbusters: Slimer e Janine Melnitz tornano in una serie di spot pubblicitari

Di Pietro Ferraro sabato 4 gennaio 2020

Reunion del fantasma Slimer e della segretaria Janine di Annie Potts per una campagna pubblicitaria ispirata a Ghostbusters.

Il 9 luglio gli Acchiappafantasmi torneranno nei cinema con il sequel Ghostbusters: Legacy che vedrà un cast di giovanissime nuove aggiunte, e il ritorno del cast originale inclusa Annie Potts che molti ricorderanno per il ruolo di Janine Melnitz, la segretaria degli Acchiappafantasmi nonché interesse amoroso dell'Egon Spengler di Harold Ramis nel film originale del 1984 e nel sequel del 1989.

Dopo aver interpretato un cameo nel ruolo della receptionist di un hotel nel deludente reboot al femminile di Paul Feig e prima di rivederla in "Ghostbusters: Legacy", Potts è tornata nel ruolo di Janine per una serie di divertenti spot pubblicitari per QuickBooks, un fornitore di software gestionale per contabilità e fatturazione.

Nei 3 spot che vi proponiamo ritroviamo Potts nei panni di Janine ancora impiegata nell'azienda degli Acchiappafantasmi, ma non è sola, poiché come guest-star c'è nientemeno che Slimer! Il vorace e liquamoso fantasmino verde che nel primo film infestava il Sedgewick Hotel, dove veniva individuato, appellato come un "disgustoso bioccolo" o "aborto di tubero" dal Ray Stanz di Dan Aykroyd e aveva un incontro ravvicinato con il Peter Venkman di Bill Murray. Slimer dopo il film e il successivo lancio della serie tv The Real Ghostbusters è diventato un personaggio tanto popolare da avere uno spin-off animato e una serie a fumetti Marvel da protagonista assoluto.

