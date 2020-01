Black Adam: motion poster e foto con The Rock che si allena per il film

Di Pietro Ferraro domenica 5 gennaio 2020

Dwayne Johnson ha iniziato la preparazione fisica per il film "Black Adam", si inizia a girare in estate per un'uscita fissata a dicembre 2021.

Dwayne "The Rock" Johnson ha iniziato la preparazione fisica per il film Black Adam che introdurrà la nemesi dello Shazam di Zachary Levi, la cui storia è stata accennata nel film Shazam! dal Mago di Djimon Hounsou.

Johnson ha condiviso su Instagram alcune immagini che lo ritraggono in palestra mentre si allena in preparazione del film e non solo, l'attore ha anche condiviso un motion poster con il suo personaggio in costume e la data di uscita del film fissata al 22 dicembre 2021.

Si comincia L'inizio dell'allenamento 2020 è stato estremamente duro per il mio ruolo imminente come BLACK ADAM. Questo è nel mio sangue. Grazie ai miei ragazzi @bosslogic @veliokulan per questa animazione cazzuta. La gerarchia di potere nell'Universo #DC sta per cambiare. #NewEra # BlackAdam⚡️ Le riprese iniziano questa estate.

Johnson ha confermato che nel film di Black Adam non ci sarà lo Shazam di Zachary Levi, poiché è una storia di origine, ma vedremo il debutto cinematografico della JSA. Il film di Black Adam vede alla regia lo specialista in thriller Jaume Collet-Serra (Unknown - Senza identità, Paradise Beach - Dentro l'incubo) che ha recentemente diretto The Rock nell'avventura Disney Jungle Cruise.

La Justice Society of America (JSA), considerato il primo gruppo di supereroi nella storia dei fumetti, è stata creata da Sheldon Mayer e da Gardner Fox e ha debuttato nell'albo All-Star Comics (vol. 1) n° 3 del 1940. Diverse formazioni della JSA sono apparse in versione live-action nella nona stagione della serie tv Smallville e nell'ultimo episodio della prima stagione della serie tv Legends of Tomorrow.

Black Adam aka Teth Adam, creato da Otto Binder e C. C. Beck nel 1945, in origine era un guerriero egiziano potenziato dal Mago Shazam ideato per comparire in una sola storia. Il personaggio in seguito ha avuto un ruolo regolare da antagonista per essere poi ridefinito in ambito moderno come un antieroe che per breve tempo ha fatto anche parte della Justice Society.





























Fonte: Screenrant