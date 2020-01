The Boy 2: primo trailer del sequel horror con Katie Holmes

Di Pietro Ferraro mercoledì 8 gennaio 2020

Torna l'inquietante bambola Brahms nel sequel "The Boy 2".

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibile un primo trailer di The Boy 2 (Brahms: The Boy II), sequel dell'horror The Boy del 2016. Stavolta seguiamo una giovane famiglia che si trasferisce nella tenuta di Heelshire Mansion dove si sono verificati i terrificanti eventi del film originale.

La trama ufficiale:





Ignari della terrificante storia della Heelshire Mansion, una giovane famiglia si trasferisce in una casa degli ospiti nella tenuta dove il loro giovane figlio trova presto un nuovo e inquietante amico, una bambola stranamente realistica che chiama Brahms.

Katie Holmes è protagonista di questo sequel con Christopher Convery (“Gotham”), Owain Yeoman (The Belko Experience)e Ralph Ineson (The Witch).

Il film originale, che ha incassato 64 milioni in tutto il mondo da un budget di soli 10 milioni, prendeva il via come un horror sovrannaturale per poi cambiare bruscamente direzione nel finale e diventare tutt'altra cosa. Ripercorrere i passi dell'originale sarebbe un ripetersi ad oltranza quindi visto l'incoraggiante trailer, stavolta riusciremo finalmente a vedere un vero horror sovrannaturale?

Lo specialista in horror William Brent Bell (L'altra faccia del diavolo, La metamorfosi del male) torna in cabina regia e dirige da una sceneggiatura di Stacey Menear, che ha anche scritto il film precedente.

"The Boy 2" in uscita nei cinema americani il 21 febbraio è prodotto da Tom Rosenberg di Lakeshore, Eric Reid, Gary Lucchesi e Richard Wright oltre a Matt Berenson, Jim Wedaa e Roy Lee.

Fonte: Collider