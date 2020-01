Jumanji: la replica ufficiale del gioco da tavolo del film originale

Di Pietro Ferraro venerdì 10 gennaio 2020

E' finalmente disponibile una replica ufficiale da collezione dell'iconico gioco da tavolo ufficiale del film "Jumanji" del 1995.

Jumanji: The Next Level, terzo film del franchise Jumanji ha fatto il suo debutto nelle sale lo scorso Natale e anche se per il momento non ha bissato il "quasi" miliardo del secondo film, The Rock e colleghi nel momento in cui scriviamo questo articolo hanno portato nelle casse di Sony la ragguardevole cifra di 617 milioni di dollari incassati nel mondo.

Quest'anno ricorre anche il 25° anniversario dell'originale Jumanji che nel cast includeva il compianto Robin Williams. Il film presentava un gioco da tavolo "stregato", nei nuovi film è un videogioco per consolle, ambientato nella giungla che aveva la peculiarità di imprigionare i giocatori e durante il gioco liberava nel mondo reale una variegata flora e fauna che includeva coccodrilli, scimmie, insetti giganti, pipistrelli, coccodrilli e piante carnivore.

Ora i fan del film originale che hanno sempre sognato di fare una partita all'iconico gioco da tavolo hanno l'occasione di accaparrarsi un replica fedele del gioco del film disponibile ad una modica cifra che spazia dai 143 dollari ai 150 euro a seconda dei siti di riferimento.

Una replica in scala reale splendidamente realizzata e autorizzata ufficialmente dell'iconico Jumanji Board Game. Le caratteristiche includono rilievi finemente dettagliati con fioriture di vernice anticata, autentici pezzi di gioco scolpiti e grafica di alta qualità all'interno, che lo rendono il set da collezione Jumanji per eccellenza. Include anche istruzioni e accessori per il nuovissimo entusiasmante gameplay per 2-4 giocatori. Misura circa 40 x 28 x 10 centimetri quando è chiuso.

La replica del gioco da tavolo Jumanji è attualmente disponibile in preordine sui siti Merchoid e The Noble Collector e anche sul sito italiano Yorokonde Cosplay.

Fonte: SlashFilm