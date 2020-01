Tremors compie 30 anni: recensione e curiosità del film con Kevin Bacon

Di Pietro Ferraro domenica 19 gennaio 2020

Blogo festeggia i 30 anni del classico anni novanta "Tremors" con Kevin Bacon.

[Per guardare un trailer italiano del film clicca sull'immagine in alto]

Il 19 gennaio 1990 usciva nei cinema americani Tremors, un intrigante mix di film di mostri, azione e commedia diretto dall'esordiente Ron Underwood che in seguito dirigerà Scappo dalla città - La vita, l'amore e le vacche (1991), Il grande Joe (1998) e il flop Pluto Nash (2002) con Eddie Murphy.

Nel film, stanchi delle loro noiose vite nella piccola città desertica di Perfection in Nevada, i tuttofare Val McKee (Kevin Bacon) e Earl Bassett (Fred Ward) cercano di abbandonare la città alla volta di nuovi lidi, ma i loro piani vanno all'aria a seguito di una serie di morti misteriose e di una sismologa preoccupata di nome Rhonda (Finn Carter), che studia letture innaturali nel sottosuolo della zona. Con l'aiuto di una coppia eccentrica di patiti di armi da fuoco, Burt e Heather Gummer (il Michael Gross di "Casa Keaton" e la cantante country Reba McEntire), il gruppo combatte per sopravvivere contro mostri giganti simili a vermi e affamati di carne umana. Il cast del film include anche il compianto Victor Wong noto per il ruolo del mago Egg Shen in Grosso guaio a Chinatown e Ariana Richards che ritroveremo due anni dopo, ancora alle prese con mostri giganti, nei panni di Lex Murphy, la nipotina di John Hammond, nell'orginale Jurassic Park.





La nostra recensione

"Tremors" è un gioiellino di umorismo che all'epoca della sua uscita venne apprezzato dalla critica, ma snobbato dagli spettatori, che poi in seguito rivaluteranno il film regalandogli una seconda giovinezza in home-video, con un record di vendite e noleggi. Tremors funziona in ogni sua parte, dagli effetti speciali rigorosamente pratici all'ambientazione che rievoca i western; da una coppia di protagonisti ben affiatati (Kevin Bacon e Fred Ward) ad una messa in scena creata ad arte per omaggiare il filone "creature feature" e i film di fantascienza degli anni '50 (avete presente i formiconi giganti di "Assalto alla Terra" o il ragno gigante del classico "Tarantola"?). Il regista Ron Underwood omaggia anche esplicitamente e ripetutamente Lo squalo di Steven Spielberg a partire dalla locandina del film. Nelle intenzioni originali i mostri non sarebbero stati mostrati se non molto avanti nel film, utilizzando la tecnica della soggettiva nello stesso modo in cui Spielberg la utilizzò per rappresentare lo squalo prima di svelarne le fattezze nella battaglia finale, ma i piani cambiarono quando lo studio decise di promuovere il film come un "monster-movie". Un omaggio esplicito a "Lo Squalo" lo vediamo quando Chang viene parzialmente inghiottito dal Graboid con metà corpo nella bocca del mostro che lo sballotta avanti e indietro, in modo quasi identico alla scena nel finale del film di Spielberg in cui Quint scivola nella bocca dello squalo gigante e oscilla avanti e indietro nelle sue fauci prima di scivolare di nuovo in acqua.

In seguito ci sono stati altri film che hanno cercato di rinverdire i fasti del genere, tra i più riusciti Arac Attack - Mostri a otto zampe (2002) e Big Ass Spider! (2013) senza però riuscire ad eguagliare il "Tremors" originale. Ci riferiamo all'originale perché il franchise nel frattempo è proseguito generando ad oggi 6 sequel, ma lungo la strada ha perso Kevin Bacon prima e Fred Ward in seguito, con il patito di armi Burt Gummer di Michael Gross diventato poi il protagonista a partire dal terzo film della serie, Tremors 3 - Ritorno a Perfection. Gross è stato protagonista anche di una serie tv ispirata al film della durata di una sola stagione. Il franchise attualmente è al suo settimo film, Tremors: Island Fury girato in Thailandia e con protagonista ancora Gross.





I Graboid







Il nome Graboid viene citato per la prima volta da Walter Chang (Victor Wong) con il doppiaggio italiano che li definisce "agguantatori", poi rinominati Graboid a partire dal secondo film.



La creatura è simile al leggendario verme mongolo noto come Allghoi Khorhoi.



I Graboid sono assimilabili agli squali, ma con un habitat desertico al posto dell'oceano.



Un Graboid adulto misura fino a 9,1 m di lunghezza per un peso tra le 10 e le 20 tonnellate. I Graboid hanno tre potenti tentacoli simili a serpenti, che sono prensili e possono avere un portata di almeno 1,8 m per raggiungere i 3 metri e oltre. Attorno ai loro corpi si trovano brevi spuntoni che si muovono tutti all'unisono per spingere il Graboid attraverso la terra, simili alle setole di un lombrico.



Nei sequel apprendiamo il ciclo di vita dei Graboid. I Graboid nascono da uova deposte dagli "Ass-Blaster" che rappresentano la tappa finale nel loro ciclo di vita. Un Graboid a sua volta può dare vita da tre a sei "Shrieker" come mostrato in Tremors 2 e Tremors 3. Gli Shrieker possono riprodursi molto rapidamente in modo asessuato vomitando altri Shrieker più piccoli e aumentando il loro numero esponenzialmente in poche ore. L'Ass-Blaster (Caederus mexicana combustus) come accennato rappresenta la terza e ultima tappa del ciclo vitale ed è munito di ali e vista termica come mostrato in "Tremors 3". Uno Shrieker evolve in un Ass-Blaster mutando pelle come i serpenti.



Curiosità sul film



Il film segna l'esordio alla regia di Ron Underwood (4 fantasmi per un sogno, Scappo dalla città - La vita, l'amore e le vacche, Il grande Joe, Pluto Nash).



Lo sceneggiatore S.S. Wilson ha dichiarato di aver avuto l'idea del film mentre lavorava per la Marina degli Stati Uniti nel deserto della California. Mentre riposava su una roccia, ha immaginato come sarebbe stato se qualcosa sotto terra gli impedisse di scendere dalla roccia.



Ci sono solo due set interni nell'intero film. Walter's Store e il seminterrato di Burt e Heather. Ogni altra sequenza è in esterni.



Per la scena in cui Rhonda ha dovuto togliersi i pantaloni per sfuggire al Graboid che stava per mangiarla, Finn Carter intenzionalmente non ha provato la scena. In questo modo la risposta che lei dà nel doversi togliere i pantaloni di fronte a Kevin Bacon in meno di cinque secondi era autentica.



Un'idea della troupe degli effetti speciali era che i vermi avessero un guscio esterno. Quando sopra la terra, il guscio si ritraeva per rivelare un "verme interno" più sottile. Tuttavia, molti membri della produzione hanno iniziato a ridacchiare alla somiglianza "fallica" che aveva con un prepuzio, quindi questo elemento è stato cambiato nel grande verme che fa fuoriuscire diversi piccoli vermi dalla sua bocca.



Prima dell'uscita del film, Bacon pensava che il film sarebbe diventato un incidente di percorso per la sua carriera: "Sono crollato e sono caduto sul marciapiede, urlando a mia moglie incinta, 'Non riesco a credere che ho fatto un film su vermi sotterranei!".



Primo film come attrice per la cantante di musica country Reba McEntire che interpreta Heather Gummer moglie di Burt Gummer (Michael Gross).



Kevin Bacon avrebbe in seguito definito le riprese di Tremors come "il momento più divertente trascorso sul set in tutta la mia carriera".



Michael Gross ha iniziato le riprese solo un giorno dopo le riprese dell'ultimo episodio di Casa Keaton.



La città di Perfection ha una popolazione dichiarata di 14 anime all'inizio del film. Gli abitanti sono Edgar Deems, Vecchio Fred, Nancy e Mindy Sterngood, Miguel, Walter Chang, Val McKee, Earl Bassett, Burt & Heather Gummer, Nestor Cunningham e Melvin e i suoi genitori. Molti spesso dimenticano erroneamente di elencare i genitori di Melvin sostituendoli con il medico e sua moglie, ma il medico e la moglie non contano perché si sono appena trasferiti a Perfection e non erano ancora residenti ufficiali.



La sceneggiatura originale includeva un residente di Perfection aggiuntivo: Viola, una vecchia signora fastidiosa e odiosa che per lo più rimaneva in casa. Aveva anche un rottweiler aggressivo che abbaiava costantemente. Muore durante il primo attacco, quando un Graboid attraversa il pavimento della sua casa e la mangia. Non è mai stato dichiarato ufficialmente il motivo per cui il suo personaggio è stato escluso dal film.



Un primo concept abbandonato per i Graboid era che avevano la capacità di imitare perfettamente i suoni, che usavano per attirare in prede ignare. Questa idea è stata abbandonata perché gli autori pensavano che i Graboid avessero già troppe abilità speciali.



Le riprese principali hanno avuto luogo a Lone Pine, in California. Le montagne in lontananza sono le Sierras. Al termine delle riprese, il set originale è stato completamente demolito.



Secondo del materiale promozionale del Canale Syfy, il nome scientifico ufficiale del Graboid è "Caederus mexicana".



La targa per il veicolo di Burt e Heather Gummer riporta "UZI 4U." L'adesivo sul paraurti anteriore destro del veicolo riporta "Free Afghanistan".



Inizialmente, i mostri dovevano essere completamente asciutti e non viscidi. Questo elemento è stato cambiato quando è stato osservato che l'effetto della vernice lucida li faceva sembrare coperti da smalto per unghie.



I titoli di lavorazione del film erano "Beneath Perfection", "Dead Silence" e "Land Sharks" prima che i registi optassero per "Tremors".



Brent Maddock ha detto che mentre scriveva la sceneggiatura, immaginava che Burt e Heather Gummer fossero interpretati da Chuck Norris e Linda Hamilton.



Il GMC Jimmy del 1989 di Burt era di proprietà di Michael Gross. Lo acquistò nuovo nel 1988 e lo conservò fino al 1997. Nel 1997 acquistò un nuovo GMC Jimmy, che conservò fino al 2006.



Il fucile da elefanti di Burt è una doppietta "Darne" che spara a salve noleggiata da un collezionista privato per utilizzarla nel film.



All'inizio del film, mentre Val (Kevin Bacon) e Earl (Fred Ward) stanno montando il recinto di filo spinato, Kevin Bacon manca il chiodo otto volte prima di colpirlo. Questa gag è stata un'idea spontanea di Kevin Bacon e la reazione di Fred Ward è assolutamente genuina.



Il set della città fu costruito in circa due mesi.



Il camioncino di Val e Earl è un Jrif Gladiator del 1963.



I "graboid" ricordano molto i vermi giganti di Dune (1984). Entrambi sono vermi giganti, vivono sottoterra, vivono nel deserto, hanno grandi bocche all'estremità e rispondono alle vibrazioni in superficie. Inoltre entrambi i film hanno i personaggi che fuggono dai vermi rifugiandosi su rocce dove non possono essere attaccati.



I cineasti sono stati costretti ad aggiungere la scena all'inizio, dove Rhonda è inconsapevolmente seguita da un Graboid mentre si dirige verso il suo camion, e la scena in cui il Vecchio Fred viene ucciso. Inizialmente non volevano alcun accenno ad un mostro nel film fino a quando i lavoratori della strada non venivano uccisi per far pensare al pubblico che una persona potesse essere l'assassino, come per esempio con la morte di Edgar.



Nella sceneggiatura originale, il nome di Walter Chang era Pham Van, ed era vietnamita anziché cinese.



Il fucile di Edgar che Val utilizza in seguito è un Winchester modello 1894 calibro .30-30.



Alla fine del film Val chiede al Gabroid se può volare, nel terzo film i Graboid si evolvono negli Ass-Blaster e possono volare.



I graboid sono stati progettati dalla Amalgamated Dynamics (Alien 3, Alien: Resurrection, Starship Troopers, Mortal Kombat) che ha collaborato anche al sequel Tremors 2: Aftershocks (1996).



Tremors è il film preferito dell'attrice Elizabeth Olsen.



A circa 45 minuti dall'inizio del film, Melvin viene mostrato mentre mangia vermi gommosi.



Il revolver di Earl che tiene nel vano portaoggetti del camion è una Colt Single Action Army con una canna da 7 pollici.



Sebbene non sia mai stato detto in modo specifico, il film si svolge nel 1989, l'anno in cui è stato girato e originariamente doveva essere distribuito prima di essere rinviato.



Ariana Richards (Mindy) tre anni dopo reciterà nel ruolo di Lex Murphy in Jurassic Park (1993).



Il finale originale del film era molto diverso. Val e Earl vanno a Bixbie e Val non si mette con Rhonda. Questo finale è stato girato e testato per un pubblico e non è stato ben accolto. È disponibile nel documentario sul DVD.



Burt e Heather hanno usato le seguenti armi da fuoco per uccidere il Graboid che è entrato nella loro stanza dei giochi: Stey-Mannlicher SSG-PII, Winchester modello 70, Winchester modello 1200 Defender, HK91A2, Colt AR-15 Sporter II, Remington 870, Sig Sauer P226, una Ruger Redhawk, un lanciarazzi M8 e infine Burt lo finisce con un fucile belga William & Co. calibro 8.



Il film costato 11 milioni ne ha incassati un totale di 16. Sebbene "Tremors" non sia stato un grande successo durante la sua corsa nelle sale, il film è diventato un successo enorme nel mercato home-video e alla fine ha triplicato i profitti del suo incasso al botteghino originale grazie alle vendite e ai noleggi VHS.



La colonna sonora



Il compositore Robert Folk è stato coinvolto all'ultimo minuto per musicare il film. Ciò era dovuto alla colonna sonora originale composta dal compositore accreditato Ernest Troost che mancava del mordente di cui aveva bisogno musicalmente il film. Circa trenta minuti o più sono stati scritti da Folk che stranamente non è accreditato nei titoli di coda del film poiché entrambe le colonne sonore sono usate nel film. La partitura di Troost è più western e country con l'uso di chitarre e armoniche e viene utilizzata principalmente nei momenti più soft, mentre la partitura di Folk è più epica e utilizza più trombe, violini e strumenti di grandi dimensioni e viene utilizzata più vicino al climax e nei momenti più intensi.

è stato coinvolto all'ultimo minuto per musicare il film. Ciò era dovuto alla colonna sonora originale composta dal compositore accreditato che mancava del mordente di cui aveva bisogno musicalmente il film. Circa trenta minuti o più sono stati scritti da Folk che stranamente non è accreditato nei titoli di coda del film poiché entrambe le colonne sonore sono usate nel film. La partitura di Troost è più western e country con l'uso di chitarre e armoniche e viene utilizzata principalmente nei momenti più soft, mentre la partitura di Folk è più epica e utilizza più trombe, violini e strumenti di grandi dimensioni e viene utilizzata più vicino al climax e nei momenti più intensi.

La colonna sonora include i brani: "You Are the One" di Fahrenheit, "It's a Cowboy Lovin' Night" di Tanya Tucker, "Drop Kick Me Jesus" di Bobby Bare, "Heart of a Working Man" di Tom Russell Band e "Why Not Tonight" della cantante country Reba McEntire che accompagna i titoli di coda.



1. Titles / Opening Sequence

2. Val & Earl / Rhonda

3. Something's Wrong

4. First Attack / Pole Vaulting

5. On the Rocks / Graboid / Uzi4U

6. On the Road / Miguel's Plan / Nester

7. Val's Run / Don't Move / The Dozer Rescue

8. Journey Begins / Truck Attack / The Rocks

9. Goin' Fishin' / Stampede / Closing

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]