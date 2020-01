Guns Akimbo: primo trailer del thriller d'azione Daniel Radcliffe

Di Pietro Ferraro giovedì 16 gennaio 2020

Il regista del folle "Deathgasm" dirige l'ex star di "Harry Potter" in una folle, violenta e cupissima commedia d'azione.

Un primo trailer di Guns Akimbo, il thriller d'azione di Jason Lei Howden con protagonista l'ex star di "Harry Potter" Daniel Radcliffe.

Radcliffe interpreta Miles Harris, un progettista di videogiochi che viene coinvolto in SKIZM, un club di combattimento illegale per partite all'ultimo sangue trasmesso in streaming.

Il regista Jason Lei Howden è un nome noto ai fan del genere horror per l'efferato e irriverente gioiellino metal-splatter Deathgasm. Howden è un artista degli effetti visivi i cui crediti includono The War - Il pianeta delle scimmie, Wolverine - L'immortale, L'uomo d'acciaio e la trilogia Lo Hobbit.

Uno sviluppatore di videogiochi nerd (Daniel Radcliffe) è un po' troppo appassionato nel agitando le cose su Internet con i suoi commenti caustici, propvocatori e contro. Una notte ubriaco commette l'errore di postare un commento caustico sulla trasmissione di Skizm, un club di combattimenti illegali all'ultimo sangue trasmesso in diretta per il pubblico. In risposta, Riktor (Ned Dennehy), la mente maniacale dietro il canale, decide di forzare la mano (o le mani) di Miles per così dire e di farlo unire al "divertimento". Miles si sveglia e trova pesanti pistole imbullonate nelle ossa, e apprende che Nix (Samara Weaving), la stella scatenata di Skizm, è la sua primo avversaria. Facendo eco allegramente agli elementi di Scott Pilgrim vs. the World, la serie La notte del giudizio e videogiochi come Mortal Kombat, Guns Akimbo è esilarantemente cupo, ferocemente violento e potenzialmente - in maniera agghiacciante - premonitore. Il regista Jason Lei Howden (Deathgasm) predice un futuro che potrebbe presto aspettarci: feed live catturati da droni, competizioni simili a UFC spinte all'estremo e piattaforme di streaming online utilizzate per l'intrattenimento con gladiatori in tutto il mondo. Mentre Miles naviga negli inferi di Skizm, la posta in gioco - e le classifiche - non sono mai state più alte.

Il cast include anche Natasha Liu Bordizzo, Mark Rowley, Hanako Footman, Jacqueline Lee Geurts, Ken Thomas e J. David Hinze.

Il film debutta nei cinema americani con Saban Films uscirà il 28 febbraio.

Fonte: Collider