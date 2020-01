Peter Rabbit 2 - Un birbante in fuga: nuovo trailer italiano del sequel di Will Gluck

Di Pietro Ferraro giovedì 16 gennaio 2020

Peter Coniglio torna nei cinema italiani il 9 aprile 2020 nel sequel "Peter Rabbit 2".

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Sony Pictures ha reso disponibile un nuovo trailer italiano di Peter Rabbit 2 - Un birbante in fuga, il sequel in arrivo nei cinema italiani il 9 aprile.

La trama ufficiale:





L' amabile canaglia è tornata. Bea, Thomas e i conigli sono ora una famiglia ma Peter, nonostante i suoi sforzi, non riesce a togliersi di dosso la sua reputazione di birbante. La vita fuori dal giardino lo aspetta e una fuga in città lo catapulterà in un mondo ricco di sorprese e avventure dove il suo carattere dispettoso verrà messo alla prova. Dovrà scegliere che tipo di coniglio vorrà diventare da grande.

Dopo il successo del film Peter Rabbit con 350 milioni di dollari incassati nel mondo, tornano il regista Will Gluck, gli attori Domhnall Gleeson e Rose Byrne e per l'edizione italiana Nicola Savino che torna a prestare la voce a Peter Coniglio.

Il personaggio di Peter Rabbit fu creato per la prima volta da Beatrix Potter nel 1893, in modo piuttosto anticonvenzionale. L'autrice ha creato il personaggio e ha scritto questa prima storia, "Il racconto di Peter Coniglio", come parte di una lettera a Noel Moore, il figlio di cinque anni della ex governante della Potter, Annie Moore. Beatrix Potter saputo che il ragazzino si era ammalto gli scrisse questa storia per sollevargli il morale, racconto che includeva una serie di disegni che illustravano la narrazione. Un decennio dopo, nel 1903, un'edizione commerciale di quella storia fu pubblicata da Frederick Warne & Co, con oltre 28.000 copie della storia in stampa solo quell'anno. A partire dal 2008, "Il racconto di Peter Coniglio" ha venduto oltre 40 milioni di copie in tutto il mondo, e l'intera serie di Peter Rabbit ha venduto oltre 150 milioni di copie.