Spider-Man 3: riprese a luglio e svelate location

Di Pietro Ferraro venerdì 17 gennaio 2020

Marvel Studios e Sony Pictures annunciano quando e dove si si girerà Spider-Man 3.

Marvel Studios e Sony Pictures hanno annunciato che le riprese di un nuovo film di Spider-Man prenderanno il via a luglio di quest'anno e si terranno fino a novembre.

Sono state annunciate anche le location che includeranno Atlanta, New York, Los Angeles e la gettonatissima Islanda che ha già ospitato le riprese di Justice League, Captain America, Fast & Furious 8, Star Wars 7 e Lara Croft: Tomb Raider.

Confermato Jon Watts alla regia di questa terza avventura di Spider-Man con Tom Holland che riprenderà il ruolo di Peter Parker e il resto del cast ancora da confermare. Il finale di Spider-Man: Far From Home ha visto Peter cadere in una trappola tesa da Mysterio (Jake Gyllenhaal) che oltre a rivelare la sua identità segreta lo ha accusato di omicidio con il supporto di J. Jonah Jameson (J.K. Simmons).

Questo nuovo Spider-Man potrebbe avere un duplice ruolo, almeno è quello che si evince dall'universo condiviso collaterale di antieroi che Sony sta allestendo e che al momento include il Venom di Tom Hardy, il vampiro vivente di Jared Leto e l'Avvoltoio di Michael Keaton, come svelato dal recente trailer di Morbius che potrebbe o non potrebbe fungere da apripista all'arrivo dei Sinistri Sei.

"Far From Home", l'avventura europea di Spider-Man che ha concluso la Fase 3 e 11 anni di Universo Cinematografico Marvel, ha bissato e superato il successo di "Homecoming" (880 milioni) con un incasso di un miliardo e 132 milioni di dollari. Spider-Man 3 arriverà nelle sale il 16 luglio 2021.

Fonte: ComicBook