Black Widow: nuova action figure Marvel Legends del film di Vedova Nera

Di Pietro Ferraro domenica 19 gennaio 2020

La Natasha Romanoff di Scarlett Johansson ritratta in un nuovissima action figure ispirata al film "Black Widow".

Dopo un primo annuncio lo scorso dicembre di una nuova linea di action figures in arrivo ispirate al film Black Widow, parte della serie Marvel Legends, è ora disponibile un'aggiunta a questa nuova serie con una figure di Scarlett Johansson che ritrae Natasha Romanoff / Vedova Nera in versione deluxe, superaccessoriata e nel suo nuovo costume bianco.

Nonostante sia uno dei personaggi più popolari dell'Universo Cinematografico Marvel ci sono voluti 10 anni per avere un film in solitaria della Vedova Nera di Scarlett Johansson che sarù un prequel vista la morte del personaggio avvenuta in Avengers: Endgame.

La nuova figure alta 15 centimetri è accessoriata con 2 coppie di mani intercambiabili, 2 pistole, 2 ganci da arrampicata, 7 effetti fiamma, 2 effetti elettrici e l'immancabile supporto per la figure.





Natasha Romanoff si riunisce con un gruppo di spie del suo passato per fermare una forza letale. Con oltre 80 anni di storia di fumetti, la Marvel è diventata una pietra miliare delle collezioni di fan in tutto il mondo. Con la serie Marvel Legends, i personaggi del Marvel Comic Universe e Marvel Cinematic Universe preferiti dai fan sono progettati con dettagli e articolazioni premium per oggetti da collezione posabili e visualizzabili di alta gamma.

Trovate la nuova figure disponibile in preordine QUI. Il film "Black Widow arriva nei cinema il 1° maggio 2020.

Fonte: Screenrant