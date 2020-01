The New Mutants: nuovo trailer italiano dello spin-off degli X-Men

Di Pietro Ferraro lunedì 20 gennaio 2020

Lo spin-off a tinte horror degli X-Men arriva nei cinema italiani il 2 aprile 2020.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

20th Century Fox ha reso disponibile un nuovo trailer di The New Mutants, lo spin-off a tinte horror del franchise degli X-Men in uscita nei cinema italiani il 2 aprile. Il film porta sullo schermo la squadra di giovani mutanti apparsa per la prima volta nei fumetti Marvel nel 1982 creata da Chris Claremont in collaborazione con Bob McLeod.

"The New Mutants" è ambientato in un ospedale isolato dove un gruppo di giovani mutanti è rinchiuso per cure psichiatriche. Quando iniziano ad avere luogo degli strani episodi, le loro nuove abilità mutanti e la loro amicizia saranno messe alla prova, mentre cercano di fuggire.

La versione cinematografica dei Nuovi Mutanti è caratterizzata da una giovane squadra di mutanti che potrebbero non essere familiari al grande pubblico, ma che i lettori dei fumetti Marvel saranno lieti di vedere sul grande schermo. Il film vede in azione la teenager russa Magik alias Illyana Rasputin interpretata da Anya Taylor-Joy (Split), la ragazza scozzese alias Rahne Sinclair interpretata da Maisie Williams (Il trono di spade), Danielle Moonstar alias Psyche interpretata da Blu Hunt (The Originals), il ragazzo brasiliano Sunspot alias Roberto da Costa interpretato da Henry Zaga (13 Reasons Why), Cannonball alias Samuel Guthrie interpretato da Charlie Heaton (Stranger Things) e la Dottoressa Cecilia Reyes interpretata da Alice Braga (Io sono leggenda).

Il film è diretto da Josh Boone (Colpa delle stelle), scritto da Josh Boone e Knate Lee e prodotto da Simon Kinberg, Karen Rosenfelt e Lauren Shuler Donner. Stan Lee e Michele Imperato Stabile sono accreditati come produttori esecutivi.