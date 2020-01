Jurassic Park: nuova statua diorama di "Iron Studios" del triceratopo malato

Di Pietro Ferraro mercoledì 22 gennaio 2020

Iron Studios annuncia una nuova statua diorama in edizione limitata che ricrea la scena del triceratopo malato del film Jurassic Park.

In attesa di aggiornamenti su Jurassic World 3, torniamo a parlare della trilogia originale di Jurassic Park e in particolare del film originale diretto da Steven Spielberg diventato uno dei classici d'avventura made in Hollywood più amati e popolari di sempre.

Iron Studios azienda specializzata in statue di altissimo profilo ispirate a film, fumetti e videogiochi ha creato una nuova statua in scala 1/10 che riproduce in formato diorama una delle scene più famose del film, quella del triceratopo femmina ammalatosi per aver mangiato delle bacche di lillà, scambiandole per gastroliti, pietre che vengono inglobate nel tratto digestivo animale. Durante il tour del team di supporto, il capo veterinario del parco, Dr. Gerry Harding (interpretato dal produttore Gerald R. Molen), sta indagando sull'animale malato, quando sul posto arriva il Dr. Alan Grant, e il gruppo di visitatori, attirato dai lamenti del dinosauro. Grant è sopraffatto dalla meraviglia e abbraccia l'animale. "Era la mia specie preferita quando ero bambino. Ora lo vedo, è la cosa più bella che abbia mai visto" dice Grant, mentre la dottoressa Ellie Sattler decide di fermarsi e indagare sulle cause del malore che ha colpito l'animale.

La statua di Iron Studios, dipinta a mano e prodotta in edizione limitata, misura 22.86cm in altezza e 74cm in larghezza.

La statua "Jurassic Park Triceratops 1/10 Deluxe Art Scale" è disponibile in pre-ordine QUI.

Fonte: Iron Studios