Nightmare Alley: iniziate le riprese del nuovo film di Guillermo del Toro

Di Pietro Ferraro mercoledì 22 gennaio 2020

Il regista Premio Oscar sta girando un nuovo adattamento del romanzo noir "Nightmare Alley" di William Lindsay Gresham.

Una foto dal set condivisa su Twitter rivela che il regista premio Oscar Guillermo del Toro ha iniziato le riprese di Nightmare Alley, il suo nuovo film che arriva dopo i quattro Oscar conquistati con La forma dell'acqua - The Shape of Water.

La foto è stata condivisa dal produttore J. Miles Dale che ha prodotto anche "La forma dell'acqua". La foto ritrae un ciak sul set che riporta il nome del direttore della fotografia Dan Laustsen, che torna a collaborare con Del Toro dopo Crimson Peak e "La forma dell'acqua" che gli è valso una candidatura all'Oscar.

Del Toro ha adattato il romanzo noir di William Lindsay Gresham con la sceneggiatrice Kim Morgan. Il racconto di Gresham pubblicato nel 1946 esplora il ventre molle del mondo dello spettacolo, e le vite dei suoi squallidi abitanti, descritto come un mondo oscuro in cui si aggirano imbroglioni, truffatori e machiavelliche femme fatale. Prima dell'adattamento di Del Toro il romanzo è approdato sul grande schermo nel 1947 ad opera di Edmund Goulding nel film La fiera delle illusioni con protagonista Tyrone Power ed in seguito è stato adattato in un musical in scena nel 2010 e in una graphic novel del 2012 dal fumettista Spain Rodriguez.

La trama ufficiale del film "La fiera delle illusioni" recita:





Stanton, imbonitore di fiera, raggira prima Zeena, partner di un mago che legge il pensiero, appropriandosi dei suoi trucchi, e poi si associa a una psicologa, sfruttando le confidenze dei suoi clienti per ingannarli con esperimenti pseudo spiritistici. Smascherato in pubblico dalla moglie e rovinato, diventa un alcolizzato e finisce come attrazione mostruosa in un numero da baraccone in cui decapita polli vivi e ne beve il sangue.

Il cast di "Nightmare Alley" guidato da Bradley Cooper è impressionante e include anche Cate Blanchett, Rooney Mara, Toni Collette, David Strathairn, Willem Dafoe e Holt McCallany. Cooper interpreta il protagonista Stanton Carlisle, Blanchett veste i panni della psicologa Lilith Ritter, Mara è la sedicente medium Molly Cahill e Colette interpreta la mentalista Zeena Krumbein.

Il materiale originale di stampo bizzarro e cupissimo sembra pane per i denti di Del Toro che potrebbe trarne qualcosa di davvero intrigante e personale con la sua visione squisitamente dark e una cifra stilistica che strizza l'occhio all'horror.







Excited to start shooting today on our new adventure NIGHTMARE ALLEY with @RealGDT and many of our regular gang. pic.twitter.com/lzPHhXpppI

— J. Miles Dale (@milofx1) January 21, 2020

Fonte: Collider