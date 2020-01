Mulan: nuove locandine ufficiali del remake live-action Disney

Di Pietro Ferraro martedì 28 gennaio 2020

Il nuovo "Mulan" live-action arriva nei cinema il 26 marzo 2020 con un cast stellare che include Jet Li, Gong Li , Donnie Yen e Jason Scott Lee.

Disney ha reso disponibili 6 nuovi poster ufficiali che ritraggono il cast principale del remake live-action Mulan.

Il nuovo Mulan presenta molte differenze rispetto al classico animato del 1998. Resta la digressione fantasy, ma il film ha un approccio più realistico, non sarà un film musicale e non ci sarà uno dei personaggi più amati, il drago Mushu doppiato in originale da Eddie Murphy e nella versione italiana da Enrico Papi.

La regista Niki Caro ha recentemente spiegato perché il fidato draghetto non è stato incluso nel film:

Penso che tutti possiamo affermare che Mushu è insostituibile. In questo film c'è un rappresentante della creatura, una rappresentazione spirituale degli antenati, e in particolare della relazione di Mulan con suo padre.

Il live-action Mulan non includerà alcuni personaggi del film animato, ma in compenso ne introdurrà diversi nuovi di zecca come il comandante Tung e mentore di Mulan (Liu Yifei) interpretato da Donnie Yen e Xian Lang, interpretata da Gong Li, descritta come una potente strega.

Ricordiamo che la storia di Mulan è stata già adattata in formato live-action in Mulan: Rise of a Warrior (Huya Mulan), film cinese del 2009 diretto da Jingle Ma e con protagonista Zhao Wei.





La trama ufficiale:

Quando l’Imperatore della Cina decreta che un uomo per ogni famiglia dovrà arruolarsi nell’Armata Imperiale per difendere il Paese dall’attacco di invasori provenienti dal Nord, Hua Mulan, la figlia maggiore di un rispettato guerriero, prende il posto del padre malato. Dopo essersi travestita da uomo ed essersi arruolata con il nome di Hua Jun, Mulan verrà messa alla prova in ogni momento del suo cammino e dovrà trovare la propria forza interiore e dimostrare tutto il suo autentico potenziale. Nel corso di questo epico viaggio si trasformerà in una stimata guerriera guadagnandosi il rispetto di una nazione riconoscente e l’orgoglio di un padre.

