Clownpocalypse: Eli Roth sta sviluppando un nuovo franchise horror

Un franchise multimediale basato su clown horror, questa è l'ultima trovata del regista Eli Roth.

Eli Roth dopo aver prodotto l'horror Clown ha deciso di ampliare quell'esperienza ad un intero franchise nuovo di zecca che il regista ha battezzato Clownpocalypse e che non includerà solo film, ma sarà un franchise multimediale con videogiochi, evento dal vivo, miniserie tv e merchandise tutto a base di raccapriccianti pagliacci horror.

Per questo sforzo creativo e produttivo Roth sta facendo squadra con Philip Gelatt (Love Death + Robots) che sta scrivendo la storia di "Clownpocalypse" primo film che lancerà il franchise, lo scrittore James Frey (Sono il Numero Quattro) e con la società di videogiochi e intrattenimento 3BlackDot.

Mi sono divertito moltissimo a collaborare con James Frey e l'incredibile team di 3BlackDot. Dall'idea all'arte alla giocabilità, in ogni fase, nessuna idea è stata troppo pazzesca e l'hanno eseguita ai massimi livelli. Per anni ho avuto persone che mi dicevano "Non puoi farlo in un gioco, è troppo folle" e alla fine ho trovato partner che hanno detto: "Facciamo un passo avanti". E' come se stessimo facendo un gioco, film ed esperienza dal vivo senza supervisione dei genitori o studio a dirci di attenuarlo, ed è l'unico modo per creare qualcosa di spettacolare e memorabile. Sarà un evento grande, divertente e spaventoso per i giocatori, gli appassionati di cinema e le persone che amano gli eventi dal vivo. The Clownpocalypse sta arrivando. Preparatevi.

Eli Roth