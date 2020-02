Wally’s Wonderland: iniziate le riprese del nuovo horror con Nicolas Cage

Di Pietro Ferraro giovedì 6 febbraio 2020

Nicolas Cage contro i pupazzi animatronici posseduti di un parco divertimenti abbandonato nel nuovo film horror Wally's Wonderland.

Lo scorso ottobre vi avevamo riferito di un nuovo progetto horror per Nicolas Cage dal titolo Wally's Wonderland, in cui vedremo l'attore aggirarsi nottetempo in un parco di divertimenti abbandonato e infestato da inquietanti personaggi animatronici posseduti che prendono vita.

Il sito Deadline riferisce che le riprese di Wally's Wonderland hanno preso il via ad Atlanta Georgia sotto la direzione Kevin Lewis (The Drop) da una sceneggiatura di G.O. Parsons che ricorda molto da vicino il videogioco Five Nights at Freddy.

Lewis che ha descritto il film come "Il cavaliere pallido vs Killer Klowns di Outer Space" ha parlato del progetto e del coinvolgimento di Cage.

Per me c'è stato sempre un attore e un solo attore che poteva far funzionare questo film e quell'attore è Nic Cage. Sono elettrizzato all'idea di lavorare con lui e non vedo l'ora di vederlo affrontare Wally e la sua banda di strambi psicopatici. Vedo questo film come Il cavaliere pallido vs Killer Klowns from the Outer Space.

Il cast del film oltre a Cage include Emily Tosta (Party of Five), Beth Grant (Non è un paese per vecchi), Ric Reitz (The Resident) e Chris Warner (Machete).

Il film è prodotto da Grant Cramer che ha prodotto anche "Killer Klowns From Outer Space".