Spiral: L'eredità di Saw - trailer italiano del reboot con Chris Rock

Di Pietro Ferraro venerdì 7 febbraio 2020

Il reboot "Saw 9" arriva nei cinema italiani il 14 maggio 2020 con il titolo "Spiral".

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

01 Distribution ha reso disponibile un primo trailer italiano di Spiral: L'eredità di Saw, il reboot scritto e interpretato da Chris Rock in arrivo nei cinema italiani il 14 maggio.

La trama ufficiale:

Una mente sadica mette in atto una forma contorta di giustizia in SPIRAL, il terrificante nuovo capitolo della saga di SAW. Lavorando all'ombra di uno stimato veterano della polizia (Samuel L. Jackson), lo sfrontato detective Ezekiel “Zeke” Banks (Chris Rock) e il suo partner alle prime armi (Max Minghella) si occupano di una sconvolgente indagine su omicidi che ricordano in maniera inquietante l'orribile passato della città. Inconsapevolmente intrappolato in un mistero che si infittisce sempre di più, Zeke si trova al centro del morboso gioco dell'assassino.

La saga di Saw dopo la falsa ripartenza del 2017 con il mediocre Saw Legacy aka Jigsaw dei fratelli Spierig approccia il formato spin-off e il trailer parla chiaro, Chris Rock si è palesemente ispirato ad un paio di classici del genere: Seven e Il collezionista di ossa.

Nel cast di "Spiral" troviamo anche Max Minghella, Marisol Nichols, e Samuel L. Jackson. Dalla coppia di produttori del primo SAW, Mark Burg e Oren Koules, il film è diretto da Darren Lynn Bousman (SAW II, III, e IV) e scritto da Josh Stolberg & Pete Goldfinger.