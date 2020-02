The Suicide Squad: nuovo video dal set rivela il costume di Idris Elba?

Di Pietro Ferraro sabato 8 febbraio 2020

Un paio di nuovi video dal set di The Suicide Squad trapelati su Twitter potrebbero rivelare il costume di scena di Idris Elba. I video sono stati girati a Panama e mostrano Elba e il collega John Cena, il primo con indosso un lungo mantello e un cappello, ma il mantello appare come un escamotage per coprire il vero costume da sguardi indiscreti.

Al momento non è stato rivelato esattamente quale personaggio stia interpretando Elba, ma il personaggio più gettonato è Vigilante con altre ipotesi che includono Bronze Tiger, Deathstroke o Sportsmaster.

Nella seconda parte del video vediamo girare una scena con Elba e Cena in abiti civili e manette che vengono arrestati e caricati su un veicolo. La scena presenta anche un terzo personaggio non identificato in manette con una camicia gialla e un cappello da cowboy.

The Suicide Squad, è diretto da James Gunn (che poi passerà sul set di Guardiani della Galassia Vol. 3). Per quanto riguarda il resto del cast confermato il ritorno di Margot Robbie come Harley Quinn, l'attrice è attualmente nei cinema italiani con Birds of Prey, insieme a Joel Kinnaman come Rick Flag e Viola Davis come Amanda Waller. Nuovi membri del cast oltre a Elba e John Cena probabilmente nei panni di The Peacemaker, includono Michael Rooker come potenziale King Shark e David Dastmalchian come Polka-Dot man.

The Suicide Squad di James Gunn arriva nei cinema il 6 agosto 2021.





Fonte: The Heroic Hollywood