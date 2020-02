The Vast of Night: trailer e poster del thriller con UFO prodotto da Amazon

Di Pietro Ferraro domenica 9 febbraio 2020

Un avvistamento UFO scuote una piccola città del Nuovo Messico negli anni '50.

Amazon ha reso disponibile un primo trailer di The Vast of Night, film d'esordio di Andrew Patterson su un avvistamento UFO in una piccola città del Nuovo Messico negli anni '50.

Scritto da James Montague e Craig W. Sanger, il film vede protagonisti Sierra McCormick e Jake Horowitz nei panni di un centralinista e di un DJ radiofonico che sono i primi testimoni di una strano segnale radio.





Nel crepuscolo degli anni '50, in una fatidica notte in Nuovo Messico, un giovane e accattivante centralinista Fay (Sierra McCormick) e la carismatica radio DJ Everett (Jake Horowitz) scoprono una strana frequenza audio che potrebbe cambiare per sempre la loro piccola città e il futuro. Telefonate interrotte, segnali radio AM, bobine segrete di nastro dimenticate in una biblioteca, centralini, linee incrociate e una telefonata anonima conducono Fay ed Everett in una caccia al tesoro verso l'ignoto.

Il cast è completato da Bruce Davis, Gail Cronauer, Cheyenne Barton, Gregory Peyton, Mallorie Rodak, Mollie Milligan, Ingrid Fease, Brandon Stewart, Kirk Griffith, Nika Sage McKenna, Brett Brock e Pam Dougherty.

Fonte: Collider