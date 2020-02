Still Death: un nuovo thriller-horror per Megan Fox

Di Pietro Ferraro sabato 15 febbraio 2020

Megan Fox è una donna al centro di una perverso piano di vendetta nel thriller-horror "Till Death".

Il sito Screendaily riferisce che il prossimo film di Megan Fox, apparsa di recente nello Zeroville di James Franco e nel romance sovrannaturale Above the Shadows, reciterà nel thriller-horror Till Death diretto dal regista S.K. Dale.

La trama di "Till Death" racconta la storia di Emma (Fox), che viene ammanettata al marito defunto come parte di un disgustoso piano di vendetta e deve sopravvivere a due assassini assoldati che sono in arrivo per finire il lavoro.

Questa sarà la seconda incursione di Megan Fox nel genere horror dopo l'interessante, ma purtroppo confusionario Jennifer's Body in cui Fox ha recitato al fianco di Amanda Seyfried. Fox oltre a "Till Death" ha altri tre film tutti in fase di post-produzione e in uscita entro l'anno, l'attrice apparirà nell'action Rogue, nella commedia Big Gold Brick e nel dramma per famiglie Dogs Best Friend.

Jason Carvey (Blood List) che ha scritto la sceneggiatura di "Till Death" con David Leslie Johnson-McGoldrick (Aquaman, The Conjuring 2) è anche produttore insieme a Tanner Mobley, Les Weldon, Yariv Lerner e Rob Van Norden per Millennium Media. I produttori esecutivi sono Avi Lerner, Trevor Short, Boaz Davidson, Jeffrey Greenstein e Jonathan Yunger di Millennium Media.

Le riprese di "Till Death" sono previste a marzo presso i Nu Boyana Studios a Sofia, in Bulgaria.