Matrix 4: nuovo video dal set con una scena di stunt di Neo e Trinity

Di Pietro Ferraro domenica 16 febbraio 2020

Neo e Trinity tornano in Matrix per una quarta avventura il 21 maggio 2021.

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

Un nuovo video dal set di Matrix 4 intitolato "Ne vale la pena?" è stato condiviso su YouTube. Nel filmato vengono mostrate le probabilmente sono controfigure di Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss mentre girano una scena di stunt che include il salto dal tetto di un edificio di San Francisco supportato da un complesso sistema di cavi.

La scena vede Trinity accompagnare Neo nel salto, come se il personaggio avesse perso le capacità e la consapevolezza acquisite nel corso del suo percorso di prescelto intrapreso nella trilogia originale.Trinity si lancia con neo tenendolo per mano, lei riesce a librarsi in volo, lui no, ma Trinity non molla la presa, per poi volare con lui verso il cielo.

Cosa è successo a Neo? In questo film non ci sarà Morpheus, almeno la versione di Laurence Fishburne che nel film originale era guida e insegnante per Neo nell'apprendere la capacità di manipolare Matrix. In questo caso sembra che Neo al suo ritorno abbia bisogno di apprendere di nuovo tutto ciò che riguarda Matrix (ha perso la memoria? E' una versione base di Neo ricreata grazie a Matrix?) e che sarà Trinity, che ricordiamo morta nel terzo film tra le braccia di Neo, a fungere da nuovo mentore per Neo.

Warner Bros ha fissato la data di uscita di Matrix 4 al 21 maggio 2021.

‘Matrix 4’ filming in downtown SF pic.twitter.com/ikgBh9Bkis — Culture Crave 🎥 (@CultureCrave) February 15, 2020

Fonte: ComicBook