Jurassic World 3: primo sguardo ufficiale alla Claire di Bryce Dallas Howard

Di Pietro Ferraro domenica 16 febbraio 2020

Bryce Dallas Howard, Chris Evans, Jeff Goldblum, Laura Dern e Sam Neill torneranno tutti in "Jurassic World 3 nei cinema dall'11 giugno 2021.

Bryce Dallas Howard ha condiviso su Twitter un suo scatto che mostra come la vedremo in Jurassic World 3 ancora nei panni di Claire Dearing.

Dopo l'originale trilogia di Jurassic Park che ha incassato cira due miliardi di dollari, nel 2015 il franchise è stato rilanciato con una seconda trilogia iniziata con Jurassic World e proseguita con Jurassic World: Il regno distrutto che insieme hanno sfiorato i 3 miliardi d'incasso. La nuova trilogia si concluderà l'11 giugno 2021 con un terzo Jurassic World che oltre al ritorno della Claire Dearing di Bryce Dallas Howard e dell'Owen Grady di Chris Evans, sarà l'occasione per una reunion che farà la gioia dei fan, tornano infatti il Dr. Alan Grant di Sam Neill, la dottoressa Ellie Sattler di Laura Dern e il Dr. Ian Malcolm di Jeff Goldblum già apparso in un cameo di Jurassic World: Il regno distrutto. Inoltre sono stati confermati nel cast di Jurassic World 3 anche il Barry di Omar Sy e il Lowery di Jake Johnson, entrambi apparsi nell'originale Jurassic World: Barry era l'assistente di Owen per l'addestramento dei raptor mentre Lowery era uno degli impiegati all'interno della sala controllo del parco.

Bryce Dallas Howard ha condiviso la nuova foto su Twitter con la seguente didascalia:

Grazie Jason Low per la parte 3 dei capelli di Claire! Adoro gli strati! Sei brillante.

Il regista Colin Trevorrow che ha diretto l'originale e co-sceneggiato "Il regno distrutto" ha parlato del ritorno di Grant, Ellie e Malcolm.

Abbiamo dovuto escogitare un motivo per cui Ellie, Malcolm e Grant sono andati tutti nel parco a tema nello stesso giorno in cui si è guastato - di nuovo. Il prossimo film consente ai personaggi originali di far parte della storia in modo organico. Emily Carmichael e io lo chiamiamo "Jurassic Park VI", perché lo è.







