Venom 2: foto e video dal set con Woody Harrelson

Di Pietro Ferraro mercoledì 19 febbraio 2020

Il sequel Venom 2 con Tom Hardy è in fase di riprese per un'uscita fissata al 2 ottobre 2020.

Sono trapelate via Instagram una foto e due video dal set di Venom 2 che mostrano il Cletus Kasady di Woody Harrelson noto anche come il simbionte Carnage munito anche di una nuova pettinatura decisamente meno eccentrica di quella sfoggiata in precedenza. Harrelson è apparso fugacemente in un una scena dopo i titoli di coda dell'originale Venom in cui Eddie Brock (Tom Hardy) lo va ad intervistare in prigione.

Il nuovo video dal set di Venom 2 mostra a Harrelson che gira una scena in strada in cui Kasady viene fermato da un poliziotto che gli scarica un caricatore addosso, con Harrelson che mima una totale invulnerabilità all'arma da fuoco, che sicuramente poi vedremo nel film supportata da adeguati effetti in CGI.

L'originale Venom ha incassato ben 856 milioni di dollari a fronte di un budget di 100 milioni, ma il film presentava davvero molte pecche tra cui una CGI non sempre all'altezza, vedi il confusionario scontro sulla piattaforma di lancio della sonda tra Venom e Riot e quest'ultimo che non si è dimostrato un antagonista all'altezza nella sua controparte umana, il dott. Carlton Drake di Riz Ahmed.

Segnaliamo inoltre un post (via Screenrant) pubblicato sull'account Instagram creato da Sony per il personaggio di Flash Thompson, in cui sono state pubblicate immagini del viaggio in Europa di Spider-Man: Far From Home. Il post cita Morbius ("Sapete qualche volta mi manca il mondo che non veniva distrutto da vampiri, alieni e robot volanti") e una prima pagina di un'edizione del Daily Bugle con titoli sulla scomparsa di Spider-Man e la latitanza del serial killer Cletus Kasady.

Diretto da Andy Serkis da una sceneggiatura scritta da Kelly Marcel, Venom 2 vede Tom Hardy nei panni di Eddie Brock, Michelle Williams nei panni di Anne Weying e Woody Harrelson nei panni di Carnage. Inoltre Naomie Harris, che rivedremo nei panni di Moneypenny in No Time To Die, è stata recentemente segnalata in trattative per il ruolo di Shriek alter ego di Frances Louise Barrison personaggio creato da Tom DeFalco (testi) e Ron Lim (disegni) nel 1993 che ha la capacità di manipolare il suono. Durante gli eventi del fumetto "Maximum Carnage" si alleò con Carnage e altri supercriminali in quel di New York.

Sony ha fissato la data di uscita di Venom 2 al 2 ottobre 2020.





























