Dreamkatcher: trailer del film horror con Radha Mitchell e Lin Shaye

Di Pietro Ferraro mercoledì 19 febbraio 2020

Un ragazzino orfano diventa preda di una malvagia entità sovrannaturale che infesta i suoi sogni.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Altro giro altro horror del filone "bambini inquietanti" con Dreamkatcher, un thriller sovrannaturale diretto da Kerry Harris (Grip and Electric) che vede nel cast la Radha Mitchell di Silent Hill, la Lin Shaye del franchise Insidious ed Henry Thomas visto di recente nella serie tv Hill House e nel'horror Doctor Sleep, ma noto al mondo intero per il ruolo di Elliot nel classico anni ottanta E.T. l'extra-terrestre.

La trama di Dreamkatcher segue Gail (Radha Mitchell), una donna costretta a venire a patti con Josh, il suo figliastro in una remota casa di campagna. Dopo aver rubato un talismano malvagio da una misteriosa vicina (Lyn Shaye), Josh ha sogni sinistri della sua madre morta che comanda a Josh di uccidere Gail. Quando il padre di Josh (Henry Thomas) ritorna, lui e Gail sospettano che il loro figlio sia stato posseduto da un antico spirito assetato di sangue. Riusciranno a liberare il ragazzino dall'influenza della nefasta entità senza rimetterci la vita?

Il cast è completato da Jules Willcox (Bloodline), Finlay Wojtak-Hissong (The Banana Splits Movie) è il bambino posseduto e Joseph Bishara, attore e compositore specializzato nell'interpretare creature sovrannaturali, è la strega che infesta i sogni del piccolo Josh. Bishara ha interpreto anche la strega Bathsheba de L'evocazione - The Conjuring e demoni vari in Annabelle 2: Creation, The Conjuring - Il caso Enfield e Insidious 3 - L'inizio.

L'uscita americana di Dreamkatcher è fissata al 28 aprile 2020.

Fonte: Joblo