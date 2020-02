The Batman: Kevin Smith parla della teoria dei fan sul nuovo logo del costume

Di Pietro Ferraro mercoledì 19 febbraio 2020

Kevin Smith spera che la teoria dei fan sul logo in metallo sul petto del bat-costume di Robert Pattinson sia vera.

Con le riprese di The Batman in pieno corso, il regista Kevin Smith ha commentato su Twitter la teoria che circola tra i fan secondo cui il logo sul nuovo costume di Robert Pattinson, recentemente svelato dal regista Matt Reeves, sia stato in realtà forgiato dalla pistola di Joe Chill, il criminale responsabile della morte dei genitori di Bruce Wayne.

Come autore di una certa storia di @JimLee in #Detective1000, prego SMod che questo sia vero...

Nel tweet di Smith è stata inclusa una immagine del fumetto "Detective Comics n.1000" e in particolare di alcune tavole della storia "Manufacture for Use" di Kevin Smith (testi), Jim Lee (disegni), Scott Williams (chine) e Alex Sinclair (colori) che mostra Bruce Wayne che forgia la pistola in una placca di metallo che poi pone sul suo petto celandola sotto al logo di Batman.

Nel fumetto Batman sotto copertura nei panni del criminale di basso livello Matches Malone, acquista la pistola da un banco dei pegni specializzato in armi legate ai famosi crimini di Gotham. Batman acquista la pistola per 1500$ e la riporta alla Batcaverna. Quando Alfred si mostra alquanto sorpreso dell'acquisto, Bruce risponde che non sarà parte della collezione di Batman, ma che forgerà l'arma in qualcosa di utile. Mentre posiziona lo scudo realizzato con l'arma dietro il simbolo del suo costume, Batman dichiara che l'arma che una volta gli ha spezzato il cuore ora lo proteggerà.

Il bat-simbolo come protezione corazzata è un elemento utilizzato a più riprese nei fumetti di Batman, come nella miniserie del 1986 "Il ritorno del Cavaliere Oscuro" di Frank Miller, mentre per quanto riguarda la famigerata pistola in "Batman: Anno Due" di Mike W. Barr e Todd McFarlane del 1987, Batman usa l'arma del delitto per minacciare Joe Chill, l'uomo che ha ucciso i suoi genitori, che però non viene ucciso dal Crociato Incappucciato, ma viene invece ucciso dal Mietitore. Dopo la morte di Chill, Batman seppellisce l'arma sotto un edificio della Fondazione Wayne nel fumetto "Detective Comics n.578". Altre apparizioni della pistola sono in una sequenza allucinatoria in "Batman n.673" di Grant Morrison e Tony Daniel inm cui Batman dà a Chill la pistola che ha ucciso gli Wayne e il criminale utilizza per suicidarsi, mentre al cinema, nell'Universo Esteso DC, il Bruce Wayne di Ben Affleck tiene l'arma nella batcaverna e può essere fugacemente vista sullo sfondo di una scena nel film Justice League del regista Zack Snyder.

