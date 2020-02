The Suicide Squad: James Gunn annuncia il fine riprese per alcuni dei suoi attori

Di Pietro Ferraro domenica 23 febbraio 2020

Alcuni attori hanno terminato di girare le loro scene per "Suicide Squad 2".

Il regista James Gunn ha utilizzato i social media per annunciare che diversi attori del cast principale hanno terminato le riprese di The Suicide Squad. Gunn che sta girando il sequel del divisivo Suicide Squad di David Ayer in quel di Panama ha rivelato che alcuni attori hanno finito di lavorare al film, e insieme a questo annuncio il regista ha fatto cenno anche al fatto che alcuni dei personaggi principali del film potrebbero non arrivare ai titoli di coda.

Beh, molti membri del cast non arrivano fino alla fine. Questo è #TheSuicideSquad. Ma non giriamo in ordine [cronologico] e il finale è già stato girato, quindi dovrete aspettare per vedere chi sopravvive...

Per quanto riguarda chi ha terminato e riprese, salvo eventuali convocazioni in post-produzione o per riprese aggiuntive, ci sono Joel Kinnaman, John Cena, Joaquin Cosio, Daniela Melchior e Steve Agee.

L'originale Suicide Squad seguiva una squadra di supercriminali reclutati dal governo per una pericolosa missione operativa in cambio di condanne ridotte. Il cast comprendeva Will Smith nei panni di Deadshot, Margot Robbie nei panni di Harley Quinn e Jared Leto nei panni del Joker.

Scritto e diretto da James Gunn, The Suicide Squad vede il ritorno di Margot Robbie, Joel Kinnaman, Jai Courtney e Viola Davis. Il cast è completato dai nuovi arrivati David Dastmalchian, John Cena, Joaquín Cosío, Nathan Fillion, Mayling Ng, Flula Borg, Sean Gunn, Juan Diego Botto, Storm Reid, Pete Davidson, Taika Waititi, Alice Braga, Steve Agee, Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland, Michael Rooker e Idris Elba che non sostituirà Will Smith nei panni di Deadshot, ma interpreterà un nuovo personaggio, pare Vigilante ma non è confermato.

