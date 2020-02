Rumble: trailer del film d'animazione di Paramount Animation e WWE Studios

Di Pietro Ferraro giovedì 27 febbraio 2020

Paramount Animation e WWE Studios fanno squadra per un nuovo film d'animazione in arrivo nel 2021.

Paramount Animation e WWE Studios fanno squadra per Rumble, un film animato che vede protagonista Will Arnett nei panni di un mostro che cerca di entrare nel mondo del wrestling allenato da una tifosa adolescente.

Rumble è ambientato in un mondo in cui il wrestling di mostri è uno sport globale e i mostri sono atleti molto amati, in particolare la superstar del wrestling "Tentacular" doppiato da Terry Crews. Ma il suo regno potrebbe finire presto con l'arrivo dello Steve di Arnett, un enorme mostro un po' goffo che diventa l'unica speranza di un'adolescente di diventare il prossimo campione di wrestling.

La trama ufficiale:



In un mondo in cui il wrestling di mostri è uno sport globale e i mostri sono atleti superstar, la giovane Winnie cerca di seguire le orme di suo padre allenando un amabile mostro perdente per trasformarlo in un campione.

Il cast di voci originali oltre ad Arnett e Crews includono Tony Danza, Susan Kelechi Watson (This Is Us), Jimmy Tatro (American Vandal), Ben Schwartz (Sonic - Il Film), la superstar WWE John “Roman Reigns” Anoa’i (Hobbs & Shaw), Geraldine Viswanathan, la wrestler Becky Lynch, Stephen A. Smith e Michael Buffer.

Rumble è diretto da Hamish Grieve (Le 5 leggende, Shrek 2) e scritto da Etan Cohen (Men in Black 3) e Matt Lieberman (Scoob!). Il film arriverà nei cinema nil 29 gennaio 2021.

Fonte: Collider