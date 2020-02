Bloodshot: immagini ufficiali, nuova locandina e anteprima colonna sonora

Di Pietro Ferraro sabato 29 febbraio 2020

Vin Diesel è il super-soldato Bloodshot nell'adattamento live-action dell'omonimo fumetto di Valiant Comics - Nei cinema italiani dal 26 marzo 2020.

Aggiornamento sull'action-thriller fantascientifico Bloodshot che vede Vin Diesel nei panni di Ray Garrison, un super-soldato resuscitato e potenziato con nanotecnologia protagonista del popolare fumetto di Valiant Comics.

Oggi vi proponiamo una nuova locandina ufficiale, alcune nuove foto del film pubblicate su Twitter e un video con un brano della colonna sonora del film composta da Steve Jablonsky (Transformers, Tartarughe Ninja - Fuori dall'ombra, Deepwater - Inferno sull'oceano, Skyscraper). Tra le molte colonne sonore di Jablonsky ricordiamo anche quella composta per il il fantasy d'azione The Last Witch Hunter - L'ultimo cacciatore di streghe che ha visto protagonista proprio Vin Diesel.

Jablonsky ha parlato con il sito Collider del suo lavoro in Bloodshot.

Quando Dave Wilson mi ha avvicinato con Bloodshot sono stato subito incuriosito dal personaggio protagonista. È un uomo che si sveglia con abilità sovrumane ma non ricorda chi sia. Ci sono molte scene d'azione interessanti ma il nucleo centrale del film è Bloodshot che cerca di trovare la sua identità. Ho pensato che fosse una tela interessante su cui provare musicalmente diverse cose.

Bloodshot in uscita nei cinema italiani il prossimo 26 marzo segna il debutto alla regia dell'esperto di effetti visivi Dave Wilson, da una sceneggiatura di Jeff Wadlow ed Eric Hersserer. Il cast oltre a Vin Diesel includerà Eiza Gonzalez, Sam Heughan, Toby Kebbell e Guy Pearce. Neal H. Moritz è a bordo come produttore, così come Toby Jaffe, Diniesh Shamdasani e Vin Diesel. Dan Mintz, Louis G. Friedman, Yu Dong, Jeffrey Chan, Rita LeBlanc, Buddy Patrick e Matthew Vaughn sono produttori esecutivi del progetto.





Dopo che lui e sua moglie sono stati assassinati, il Marine Ray Garrison (iVin Diesel) viene resuscitato da un team segreto di scienziati della Rising Spirit Technologies. Potenziato con nanotecnologia, diventa una macchina per uccidere sovrumana e biotecnologica - "Bloodshot". Mentre Ray si addestra per la prima volta con altri super-soldati in un team dal nome in codice Chainsaw, non ricorda nulla della sua vita precedente. Ma quando i suoi ricordi riaffiorano e si ricorda dell'uomo che ha ucciso sia lui che la sua bellissima moglie, evade dalla struttura di addestramento determinato ad avere la sua vendetta, solo per scoprire che nella cospirazione c'è più di quanto pensasse.

































