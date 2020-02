Star Wars: L'ascesa di Skywalker - il fumetto ufficiale includerà scene tagliate dal film

Di Pietro Ferraro sabato 29 febbraio 2020

Il fumetto ufficiale di "Star Wars 9" includerà scene tagliate ed estese non mostrate al cinema.

Si è parlato molto di svariate scene tagliate da JJ Abrams dal montaggio finale di Star Wars: L'ascesa di Skywalker arrivato nelle sale, ma per i fan più irriducibili ci sono romanzi e fumetti in arrivo pronti a colmare quelle lacune, come ad esempio il misterioso percorso fatto da Palpatine per restare in vita e fondare il Primo Ordine.

Ora sappiamo che anche l'adattamento ufficiale a fumetti de "L'ascesa di Skywalker" farà luce su alcune evidenti lacune del film, ma non solo, includerà anche scene cancellate ed estese che Abrams ha dovuto sacrificare.

A rivelare l'inclusione di queste nuove scene è stato lo scrittore del fumetto Jody Houser in un'intervista con il sito StarWars.com.

Penso che una delle cose grandiose degli adattamenti in altri media sia avere la possibilità di costruire elementi della storia in cui potrebbe non esserci stato tempo o spazio sullo schermo. Dare luce a nuove scene offre ai creatori di questi altri media la possibilità di aggiungere alla storia, piuttosto che tradurla semplicemente per la pagina. Penso di essere più entusiasta di alcune delle nuove cose che stiamo aggiungendo, inclusi i momenti in espansione del film con elementi che non siamo riusciti a vedere sullo schermo. So che è vago, ma sono spoiler!

Tra le potenziali scene estese del fumetto potrebbe esserci più spazio per la Rose Tico di Kelly-Marie Tran, che è stato uno dei personaggi più sacrificati in sala montaggio, per la citata spiegazione sul ritorno di Palpatine e naturalmente la cosa che Finn cerca di dire a Rey per l'intero film. Per i più impazienti ci saranno anche romanzo ufficiale del film (dal 17 marzo) che approfondisce il tormento di Kylo Ren e il suo percorso verso la redenzione, mentre la guida ufficiale "Art of The Rise of Skywalker" (dal 31 marzo) include ulteriori informazioni sui Cavalieri di Ren, sul culto dei Sith e su Exegol. il pianeta nascosto nelle Regioni Ignote dove da tempo si nascondeva l'Imperatore.

La miniserie a fumetti di Jody Houser sarà rilasciata in cinque numeri con illustrazioni di Will Sliney e copertine di Phil Noto. Il fumetto di "Star Wars: L'ascesa di Skywalker" debutterà a maggio 2020.

