Uncharted: nel cast anche Antonio Banderas, regista confermato

Di Pietro Ferraro martedì 3 marzo 2020

Tom Holland, Mark Whalberg e Antonio Banderas per il film ispirato alla saga di videogiochi "Uncharted" di Naughty Dog - Al cinema dal 5 marzo 2021.

Il film di Uncharted sembra aver ormai imboccato la strada giusta dopo un lungo periodo trascorso in fase di sviluppo durante la quale un dozzina di registi hanno di volta in volta abbandonato il progetto. Ora il sito Variety riporta che Antonio Banderas si è unito al cast di Uncharted e che Ruben Fleischer (Venom, Benevenuti a Zombieland 2) è stato confermato alla regia. Fleischer dirigerà da una sceneggiatura di Art Marcum e Matt Holloway (Iron Man, Men in Black: International) a cui molto probabilmente il regista metterà mano.

Protagonista del film Tom Holland (Spider-Man: Far From Home) che interpreterà una versione giovane del cacciatore di tesori Nathan Drake, in quella che è stata annunciata come una storia di origine. A bordo anche Mark Wahlberg che interpreterà Victor "Sully" Sullivan, il mentore di Drake.

Variety riporta che oltre a Banderas il cast di Uncharted ha acquistato anche Sophia Ali (Grey's Anatomy) e Tati Gabrielle (The 100) che hanno anche firmato per interpretare ruoli non specificati.

Un Tom Holland forse un po' troppo ottimista in una recente intervista ha annunciato che le riprese dovrebbero iniziare tra meno di un mese. Al momento il franchise videoludico di Uncharted di Naughty Dog che ad oggi venduto oltre 41 milioni di copie a livello globale si è fermato ad Uncharted 4: Fine di un ladro uscito nel 2016. Il film di Uncharted arriverà nei cinema il 5 marzo 2021.