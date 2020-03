The Other Lamb: nuovo trailer e poster del thriller -horror con Raffey Cassidy

Di Pietro Ferraro martedì 3 marzo 2020

Raffey Cassidy è un'adolescente nata e cresciuta in una setta di sole donne guidata da una sorta di inquietante messia autoproclamato.

IFC Films ha reso disponibili un nuovo trailer e una nuova locandina di The Other Lamb, un thriller-horror della regista polacca Małgorzata Szumowska (Elles, In the Name Of, Un'altra vita - Mug) incentrato su un culto di giovani donne che vivono all'interno di una vera e propria setta.

Il film scritto da C.S. McMullen è interpretato da Raffey Cassidy nei panni di Selah, una ragazza nata in un culto di sole donne guidato da un uomo Michiel Huisman), che inizia a mettere in discussione i suoi insegnamenti e la realtà in cui vive.

La trama ufficiale:





Per tutta la sua vita, il culto in cui è nata è stato tutto ciò che l'adolescente Selah (Raffey Cassidy) ha conosciuto. Selah vive insieme ad un gruppo di giovani donne in una sorta di clausura apparentemente sospesa nel tempo, tagliata fuori dalla società moderna in una remota foresta, in una comune guidata da un uomo chiamato Shepherd (Michiel Huisman), una figura che ha il controllo su tutto, simile ad un messia con un lato oscuro spaventoso. Ma quando il suo mondo circoscritto è scosso da una serie di visioni da incubo e rivelazioni inquietanti, Selah inizia a mettere in discussione tutto sulla sua esistenza, inclusa la sua fedeltà al sempre più pericoloso Pastore. Inondata di immagini di terrore primordiale e onirico, questa favola provocatoria è una visione ossessionante del risveglio adolescenziale e della ribellione.

Il cast è completato da Denise Gough, Kelly Campbell, Eve Connolly e Isabelle Connolly.

L'attriuce britannica Raffey Cassidy ha debuttato nel 2012 nel Dark Shadows di Tim Burton per poi apparire in Biancaneve e il cacciatore, Tomorrowland - Il mondo di domani, Allied - Un'ombra nascosta, Il sacrificio del cervo sacro e Vox Lux.

I crediti dell'attore olandese Michiel Huisman includono il dramma storico Il tenente ottomano, lo zombie movie World War Z, il dramma romantico Adaline - L'eterna giovinezza e da protagonista il thriller 2:22 - Il destino è già scritto.

Il film presentato in anteprima al Toronto Film Festival lo scorso anno, con successive tappe al Fantastic Fest e al San Sebastian Film Festival arriverà nei cinema americani il 3 aprile.

Fonte: Collider