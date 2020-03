The Batman, prime immagini della Batmobile

Di Antonio M. Abate mercoledì 4 marzo 2020

Altre foto dal set di The Batman, stavolta incentrate sulla Batmobile, ancora una volta gentilmente offerte da Matt Reeves

Non si può certo dire che Matt Reeves sia avaro di materiale dal set del suo nuovo, attesissimo The Batman. Stavolta il regista condivide su Twitter tre immagini, le prime in assoluto, inerenti alla nuova Batmobile. E si potrebbero già così tirare fuori non dico teorie, ma per lo meno considerazioni, che sarebbero comunque equiparabili a voli pindarici.

Per dire, se confrontiamo questo veicolo con quello del Batman di Zack Snyder, beh, verrebbe da sperare che queste dimensioni più contenute e queste forme meno bombate siano indirettamente espressione di un progetto che sta seguendo un altro registro. Quale che sia lo spartito, nondimeno, lascio volentieri certe considerazioni a chi se ne intende di motori.

Non so invece quanto sia corretto evincere il tono che potrebbe avere questa nuova versione del Cavaliere Oscuro basandoci su queste immagini. A vederle così si ha senz'altro la conferma dell'atmosfera da poliziesco contemporaneo, a suo modo debitore della stagione inaugurata e conclusa da Christopher Nolan; per il resto non si può che congetturare, o magari sperare. The Batman uscirà nelle sale il 25 giugno 2021.