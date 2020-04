Mallrats 2: Kevin Smith ha completato la sceneggiatura

Sfruttando l'auto-quarantena il regista Kevin Smith ha completato una prima bozza della sceneggiatura del sequel di "Generazione X".

Il regista Kevin Smith ha completato la sceneggiatura di Mallrats 2, il sequel della commedia di culto Generazione X diretta da Smith nel 1995 con un cast che includeva Jason Lee, Jeremy London, Shannen Doherty, Claire Forlani, Ben Affleck, Jason Mewes, Michael Rooker e lo stesso Smith. Si tratta del secondo film del cosiddetto "View Askewniverse" dopo Clerks - Commessi del 1994 che ha visto anche un cameo dell'icona del fumetto Stan Lee.

A 25 anni dall'uscita di "Generazione X" apprendiamo tramite i social media del completamento della sceneggiatura per "Mallrats 2". Il sequel dal titolo Twilight of the Mallrats includerà anche un cenno alla pandemia di coronavirus. Smith in particolare ha incluso nello script l'impatto economico disastroso che avrà il Covid-19 su negozi e piccole imprese.

Grazie in parte alla #Quarantena, ho finalmente finito una divertente prima bozza di "TWILIGHT OF THE MALLRATS"! 25 anni dopo l'originale, Brodie Bruce tornerà per un inutile sequel contro Mallpocalypse! Rene, Willam, Gwen, Brandy, TS, Trish, Mr. Svenning, LaFours e i riavviati @jayandsilentbob sono i ratti di ritorno in un Askewniverse in cui immaginano cosa succede quando finiscono i mercatini dell'usato e "felici e contenti" è più facile da dire che da vivere! La roba di #jayandsilentbob è tra le commedie concettuali preferite che ho scritto, ma l'intera sceneggiatura è buffa, sentimentale e dolce. E di 98 pagine, la storia si muove come un treno ad alta velocità! Ci vorranno mesi prima che possiamo davvero girarlo, ma se vuoi conoscere il retroscena, ho registrato un intero episodio su "Twilight of the Mallrats" per il mio nuovo podcast, "Silent Bob Speaks" - disponibile presso quel Kevin Smith Club (link nella mia biografia)! E ora che *questo* script è finito, passo ad una nuova bozza di #moosejaws e quindi alla prima bozza della nuova versione di #clerks3! #KevinSmith #mallrats #brodiebruce #twilightofthemallrats #movie # 90s #screenplay #coverpage