Mallrats 2: Kevin smith conferma Bruce Campbell e Michael Rooker

Di Pietro Ferraro venerdì 17 aprile 2020

Kevin Smith conferma altri due nomi per il nutrito cast del sequel di Generazione X.

Kevin Smith sta approfittando dell'auto-quarantena per portare a termine le sceneggiature di due sequel, Clerks 3 e Twilight of the Mallrats, quest'ultimo seguito della commedia Generazione X (Mallrats) del 1995. Per quanto riguarda Mallrats 2 sembra che il regista in un recente tweet ha confermato Bruce Campbell e Michael Rooker nel cast.

"Generazione X" segue Brodie Bruce(Jason Lee), uno studente universitario ossessionato da fumetti e videogiochi, e il suo migliore amico, TS Quint (Jeremy London), che vengono entrambi scaricati dalle loro ragazze lo stesso giorno e, per gestire la loro perdita, decidono di cercare conforto nel locale centro commerciale dove incapperanno in una serie di guai e strambi incontri. Il cast del film include anche Ben Affleck nei panni del direttore di un negozio di abbigliamento, i "fattoni" Jay e Silent Bob lanciati dal film Clerks - Commessi e una rara apparizione cinematografica non Marvel di Stan Lee, che offre alcuni consigli romantici a Brodie in quella che è diventata una delle scene cult del film.

Smith su twitter ha condiviso un aggiornamento sui progressi della sceneggiatura di "Mallrats 2" rivelando che attualmente ha prodotto 75 pagine e ha scritto scene per Bruce Campbell e Michael Rooker.

Usando di nuovo tutti quei nomi mentre scrivo un superfluo sequel di, "Twilight of the Mallrats"! Sono a pagina 75 in questo momento, sto per entrare nell'Atto 3. Ho un monologo spettacolare per @GroovyBruce, ma le scene di @RookerOnline che ho scritto solleticheranno il vostro senso dell'umorismo mentre vi spezzano il cuore.🐀

Bruce Campbell a suo tempo aveva avuto uno scambio di tweet con Smith che prefiguravano una futura collaborazione.

Il ruolo che ho per te in Twilight of the Mallrats è la parte in cui sei nato per recitare: [Bruce Campbell] stesso! In un mondo in cui il più grande eroe di Brodie [Stan Lee] è scomparso (ma non è mai stato dimenticato), avrà bisogno di tutti gli altri suoi eroi. E Brodie ama Evil Dead 2 e Ash!.

Per quanto riguarda invece Michael Rooker, l'attore è apparso in "Generazione X" nei panni di Jared Svenning, creatore dello show Truth or Date nonché padre di Brandi (Claire Forlani), la ragazza di T.S..







Using all of those names again as I write the unnecessary sequel, “Twilight of the Mallrats”! On page 75 right now, about to enter Act 3. Got a show-stopping monologue for @GroovyBruce, but the @RookerOnline scenes I wrote will tickle your funny bone while breaking your heart.🐀 https://t.co/eL5AksFLBo

— KevinSmith (@ThatKevinSmith) April 14, 2020

Fonte: ComicBook