L’armata delle tenebre: nuove figure di “FUNKO POP!” ispirate all’Ash e Evil Ash di Bruce Campbell in Evil Dead 3

Funko ha annunciato due nuove figure della linea POP! Movies dedicate al cult L’armata delle tenebre (Army of Darkness) terzo film della serie Evil Dead. Le due statuine in vinile ritraggono Ash e l’Evil Ash interpretati entrambi nel gioiellino fantasy-horror di Sam Raimi dall’icona horror Bruce Campbell.

L’Ash Williams POP! indossa la sua uniforme del reparto ferramenta S-mart, il grande magazzino in cui è ambientata la scena finale del terzo film di “Evil Dead”. Sul braccio destro la mano di metallo forgiata dallo stesso Ash nel castello di Lord Arthur, nella mano sinistra l’inseparabile “boomstick”, in questo caso un fucile “Remington calibro 12 a doppia canna, il top di gamma…” con ancora attaccato il cartellino dello S-mart. All’appello manca solo la motosega “a innesto” con cui Ash abbatte, smembra e decapita i nefasti Deadites, grotteschi demoni lovecraftiani che possiedono e deformano corpi umani per farne il loro braccio armato.

Evil Ash si presenta più “carino” della sua controparte malvagia da grande schermo. Il viso deturpato, mascella “a vista” e il suo inconfondibile aspetto “zombesco” è reso qui più “fumettoso” come richiede il formato. Restano le grandi orbite bianche e un minaccioso digrignar denti che non promette nulla di buono. Evil Ash viene fornito completo del suo iconico elmo a forma di teschio, un mantello rosso e a corredo una spada e un pugnale insanguinato.

Le nuove figure “Funk Pop!” del terzo film di “Evil Dead”

Army of Darkness Ash with Boomstick Funko Pop! Vinyl Figure #1880:

Il Medioevo ha bisogno di un eroe per combattere le forze dei non morti! Espandi la tua collezione Funko Pop! evocando Ash Williams con Boomstick nel tuo set Army of Darkness! Questa “Army of Darkness Ashwith Boomstick Funko Pop! Vinyl Figure #1880” misura circa 10 cm di altezza e viene confezionata in una scatola con display per l’esposizione.

Army of Darkness Evil Ash Funko Pop! Vinyl Figure #1881:

Ash Williams è stato trascinato nel Medioevo per combattere le forze dei non morti! Ora deve affrontare il suo malvagio doppelganger, Evil Ash! Espandi la tua collezione Funko Pop! evocando Evil Ash nel tuo set Army of Darkness! Questa “Army of Darkness Evil Ash Funko Pop! Vinyl Figure #1881” misura circa 12 cm di altezza e viene confezionata in una scatola con display per l’esposizione.

Due video “Making of” che ci portano dietro le quinte del film

A corredo vi proponiamo due video con altrettanti “making of” de “L’armata delle tenebre” che ci portano dietro le quinte dell’amato terzo “Evil Dead”.

Due parole sul finale modificato: Il produttore Dino De Laurentiis aveva dato al regista Sam Raimi piena libertà creativa perché Raimi doveva lavorare con un budget inferiore rispetto a Darkman (1990). Tuttavia, la Universal Studios ha preso in carico la post-produzione quando il pubblico di prova ha ritenuto che il finale originale, in cui i tentativi di Ash di tornare al suo tempo originale lo portano a finire in un’Inghilterra post-apocalittica, fosse troppo negativo e deprimente. La Universal ha ordinato un finale più eroico che prevedeva una sparatoria nel supermercato S-mart dove Ash conquista la ragazza. Questo finale è stato girato in alcune notti in un deposito di legname a Malibu, in California, ed è finito nella versione mostrata nei cinema, mentre una Director’s Cut più lunga che includeva il “finale negativo” è stata distribuita simultaneamente. Raimi ha poi commentato che “mi piace il fatto che ci siano due finali, che in un universo alternativo Bruce è fottuto e in un altro universo è un eroe di bassa lega”. Tuttavia, la serie tv Ash vs. Evil Dead (2015) prosegue la storia della versione cinematografica, che è quindi considerata la versione canonica.