Un film live-action di Voltron sarebbe in sviluppo presso Amazon MGM Studios e Bruce Campbell voce di Ash per una serie animata di Evil Dead.

Un film live-action di Voltron potrebbe essere in sviluppo attivo con Amazon MGM Studios. Secondo The Insneider, il film avrebbe già ricevuto il via libera e il casting prenderà il via nei prossimi mesi.

Rawson Marshall Thurber, regista di Red Notice, Skyscraper e Una spia e mezzo, tutti film con protagoista The Rock, è segnalato come regista e ideatore della storia del live-action nonchè co-sceneggiatore con Ellen Shanman.

Todd Lieberman e David Hoberman stanno producendo il live-action di Voltron con Bob Koplar, il capo della World Events Productions, la società che controlla la proprietà Voltron.

Il film si baserà sulla serie tv uscita negli States nel 1983 con il titolo Voltron: Defender of the Universe. La serie tv era un mash-up di due diverse serie di anime televisivi giapponesi prodotti da Toei Animation: GoLion e Armored Fleet Dairugger XV. Nel 1998 è stata realizzata una nuova serie animata in CG con il titolo Voltron: The Third Dimension.

Nel 2016, Netflix e DreamWorks Animation hanno annunciato Voltron: Legendary Defender, una nuova serie animata originale di Voltron concepita come reboot di entrambi i franchise e dell’anime “GoLion”, caratterizzata da uno stile influenzato dagli anime con sequenze d’azione CGI e un cast completamente nuovo. A bordo Lauren Montgomery e Joaquim Dos Santos, entrambi noti per il loro lavoro su Avatar: The Last Airbender e il suo sequel The Legend of Korra, che hanno svolto il ruolo di showrunner. La serie ha debuttato su Netflix per la durata di 8 stagioni e un totale di 78 episodi.

La prima stagione della serie tv seguiva cinque piloti che comandano cinque leoni robot che si uniscono per formare Voltron. Questi piloti usano queste macchine per proteggere il pianeta Arus dal malvagio signore della guerra Re Zarkon e dalla strega Haggar che crea mostri chiamati Robeasts per terrorizzare il pianeta governato dalla principessa Allura.

Evil Dead confermata serie animata…

Bruce Campbell ha confermato che una serie animata di Evil Dead, che avrebbe proseguito le avventure di Ash Williams dopo gli eventi di Ash Vs. Evil Dead, è ufficialmente in sviluppo e lui stesso fornirà la voce al protagonista.

Campbell ha detto a Entertainment Weekly: “Stiamo sviluppando una versione animata, come una serie. La farò io. Farò la voce di Ash perché la mia voce non è invecchiata tanto quanto me”.

Campbell ha anche parlato dei due film attualmente in fase di sviluppo, dicendo:

Il futuro sono altri due dannati film. Abbiamo due nuovi registi favolosi che hanno due nuove sceneggiature in lavorazione, e pensiamo di aver convinto uno studio a sborsare soldi per entrambi, visto che sembrano ancora fare soldi. La cosa divertente dei film di Evil Dead è che l’ultimo ha fatto 140 milioni di dollari, e i film di Evil Dead di solito non fanno così tanti soldi… Sono economici, quindi non devono fare così tanto, ma ora che stanno facendo soldi veri, è un po’ difficile distogliere lo sguardo. E vogliamo farlo, l’ultimo è stato 10 anni fa, Fede [il reboot di Álvarez] risale al 2013! Quindi vogliamo creare un canale più ampio per le persone che lo seguono ancora, che vogliono vederlo. Vogliono vederlo nella nuova incarnazione!

I due film di “Evil Dead” in fase di sviluppo saranno diretti da Francis Galluppi (The Last Stop in Yuma County) e Sébastien Vaniček (Vermin) ed entrambi prodotti da Campbell e Sam Raimi.