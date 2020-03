In The Trap: trailer dell'horror psicologico di Alessio Liguori

Di Pietro Ferraro giovedì 5 marzo 2020

Il 26 marzo 2020 arriva nei cinema italiani l'horror made in Italy "In The Trap".

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Il 26 marzo arriva nei cinema italiani, con Zenit Distribution, In The Trap un claustrofobico horror di stampo psicologico diretto da Alessio Liguori, già regista del thriller con alieni Report 51.

Presenze demoniache, appartamenti claustrofobici e paure inestinguibili: questi sono gli ingredienti che compongono In The Trap. 90 minuti di pura suspence mescolata ad un senso di angoscia che non abbandona lo spettatore nemmeno a casa propria.

La trama è incentrata su Philip, un solitario revisore di bozze, che intrappolato nel suo appartamento e troppo impaurito per andarsene, viene torturato da una forza malvagia sconosciuta che lo ha tenuto prigioniero negli ultimi due anni.

L’intera vicenda si svolge all’interno della casa di Philip, una vera e propria prigione-labirinto che, grazie a un accurato montaggio e a una regia claustrofobica, diventa essa stessa protagonista insieme ai personaggi che ne entrano in contatto. Nessun dettaglio è lasciato al caso, ogni oggetto è minuziosamente posizionato in modo da creare un ordine che, quando manca, suscita inconsapevolmente angoscia e oscuri presagi.

Realizzato completamente in Italia, In The Trap vanta un cast di respiro internazionale tra cui attori come Jamie Paul, conosciuto principalmente per Giochi pericolosi, David Bailie (La casa di Jack) volto notissimo grazie al ruolo di Cotton nella saga di Pirati dei Caraibi, Sonya Cullingford attrice di The Danish Girl e il reboot La Mummia, e Miriam Galanti, attrice emergente del cinema italiano, nota al pubblico per aver recitato nelle fiction Don Matteo e Che Dio Ci Aiuti.

La trama ufficiale:





Il film narra la storia di Philip (Jamie Paul), un giovane correttore di bozze prigioniero da due anni nel suo appartamento. Il ragazzo è sicuro che una forza maligna voglia impossessarsi di lui e non riesce a liberarsi da questa idea, nemmeno con l’intervento di Padre Andrea, il suo unico contatto con il mondo esterno. Grazie alla conoscenza di Sonia (interpretata da Miriam Galanti), una vicina di casa, Philip inizierà ad aprire gli occhi, rendendosi conto che quello che sta vivendo è forse frutto solo della sua fantasia. Ma niente è come sembra e qualcosa o qualcuno ha infatti creato apposta una trappola mentale per raggirarlo in maniera definitiva.

Scritto da Daniele Cosci e realizzato in larga parte nella scenografia ricostruita all'interno degli studi della Latina Film Commission, In The Trap, girato in lingua inglese, è una pellicola prodotta da Dreamworldmovies di Luigi de Filippis e Mad Rocket Entertainment.