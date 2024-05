Ritratto di un amore: trailer italiano del film di Martin Provost (Al cinema dal 16 maggio)

Dal 16 maggio 2024 nei cinema italiani con I Wonder Pictures Ritratto di un amore. Il celebrato regista Martin Provost (Séraphine, Violette) racconta una relazione tra amore e arte densa di fascino, in un film lirico e commovente, una emozionante esplorazione del confine tra arte e vita che ha incantato il festival di Cannes.

Quando ero piccolo, mia madre mi portò da una mostra a Parigi una riproduzione che rappresentava Marthe dipinta da Bonnard seduta al tavolo della Roulotte davanti a un paesaggio lussureggiante, vibrante di luce e colori. Scoprii in seguito che la Roulotte era la piccola casa sulle rive della Senna in Normandia dove la coppia visse in simbiosi ma anche in reclusione per molti anni. Quel luogo in cui Bonnard raggiunse la realizzazione personale come artista. Appesi la riproduzione alla parete della mia camera da letto per poterla guardare mentre mi addormentavo la sera. Ero troppo giovane per capirlo, ma qualcosa in quell’immagine mi affascinava, la sua sensualità e la stranezza che emanava. Come se fosse una finestra aperta su un altro mondo.

Un giorno Pierrette Vernon, pronipote di Marthe, mi contattò. Voleva che facessi un film sulla sua prozia, perché riteneva che il suo ruolo fondamentale nell’opera del marito non fosse sufficientemente riconosciuto. Potremmo dire che Marthe ne divenne l’emblema e il feticcio, comparendo in più di un terzo delle sue opere. Ma la sua reputazione rimase piuttosto controversa nell’opinione pubblica, mentre Pierrette vedeva Marthe come una donna che ha sacrificato se stessa per l’opera di Pierre.

C’è un mistero intorno a Bonnard. Un mistero illustrato per tutta la vita nella rappresentazione ossessiva del corpo di Marthe, sua compagna e musa. Fin dall’inizio Marthe è onnipresente, disponibile, enigmatica e impudente. L’opera di Bonnard è totalmente legata alla sua presenza e non sarebbe la stessa senza di lei. È in questo legame indissolubile che ho sentito subito il bisogno di cercare una comprensione più profonda.

Con Pierre e Marthe, nulla era semplice. Né la dolcezza o l’egoismo di Pierre, né la mitomania di Marthe, né il ruolo decisivo che lei sembrava avere al suo fianco e nemmeno i quadri di Pierre, dove dietro un’apparente rappresentazione di felicità, ogni det

Pierre e Marthe erano uniti da un patto faustiano, una strana alchimia che portava tutti a chiedersi chi stesse vampirizzando l’altro. Tra i suoi parenti più stretti, Bonnard è stato considerato fino alla fine prigioniero di Marthe, che lo avrebbe intenzionalmente isolato dal mondo. Ma molte persone, dopo la morte dell’artista, sostenevano il contrario: che Marthe fosse in realtà la “vittima” volontaria di Pierre…

Marthe avrebbe potuto fare la pittrice. Al fianco di Pierre, il suo desiderio di dipingere crebbe e un giorno decise di provarci, sotto una terza identità, Marthe Solange. Ma fu troppo tardi. Dopo la sua prima mostra, Marthe smise di dipingere e la sua mente cadde gradualmente nella follia. Di lei rimangono solo una cinquantina di dipinti, un’opera all’altezza di una studentessa uscita dalle Belle arti. Nata povera, Marthe non ebbe il tempo di rivelare pienamente la pittrice che viveva in lei. Nonostante la malattia, Pierre non la abbandonò mai e fino alla fine le dimostrò la sua assoluta dedizione.

