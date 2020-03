Cannes 2020, la Selezione Ufficiale verrà annunciata il 16 aprile

Di Antonio M. Abate venerdì 6 marzo 2020

Nonostante tutto si va avanti, così il Festival di Cannes risponde alle voci dei giorni scorsi

Non si è fatta attendere la risposta a quanto paventato ieri in merito all'estensione del ban da parte del Governo francese, così Cannes ha confermato che la Selezione Ufficiale dell'edizione 2020 del Festival verrà annunciata giovedì 16 aprile 2020 alle ore 11, presso l'UGC Normandie di Parigi.

A presiedere la conferenza, come di consueto, ci saranno Thierry Frémaux e Pierre Lescure, rispettivamente delegato generale e presidente. Un gesto che vale più di tante dichiarazioni, che è anche e forse soprattutto un invito a non appiattirsi su una triste realtà quale è quella che stiamo vivendo. Un po' come dire che, malgrado tutto, bisogna andare avanti.

Ieri abbiamo appunto segnalato su queste pagine l'estensione del divieto di assemblea per eventi di portata superiore a cinquemila persone, che si protrarrà fino al 31 maggio in Francia. E fa effetto un'annotazione da parte del Festival, ossia che il flusso di richieste per l'accredito è già salito del 9% rispetto a questo stesso periodo lo scorso anno.

Non è competenza di chi scrive mettere il becco su procedure e quant'altro, che spettano agli organi competenti. Nondimeno, non si riesce a fare a meno di guardare a queste notizie con favore, con quel briciolo di sana positività, a prescindere da ogni valutazione di carattere sanitario e dunque politico, di cui c'è profondamente bisogno.