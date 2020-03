Followed: trailer del found-footage horror con hotel infestato

Di Pietro Ferraro sabato 7 marzo 2020

Social Media, found footage e l'hotel più infestato d'America al centro di un nuovo horror indipendente.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibile un trailer ufficiale del film horror indipendente Followed, girato in formato found footage e ammiccante ai social media. L'influencer "DropTheMike"in cerca di nuovi abbonati per il suo canale decide di trascorrere una notte in uno degli hotel più infestati d'America con conseguenze inattese e terrificanti.

La trama ufficiale:





Quando all'aspirante influencer dei social media "DropTheMike" viene offerta una grande sponsorizzazione per far crescere il suo canale, si unisce alla sua troupe video in visita in uno degli hotel più infestati d'America, dove regalerà al suo pubblico una notte orribile da brivido, alla ricerca di "Mi Piace" di un calibro mai visto prima. Ciò che inizia come una divertente sfida investigativa, incluso il famigerato Rituale dell'Ascensore, sprofonda rapidamente in un inferno personale di vero male, ponendo l'opportuna domanda: fin dove saresti disposto a spingerti per perseguire la fama su Internet?

Il film è interpretato da Matthew Solomon, John Savage, Sam Valentine, Tim Drier, Caitlin Grace, Kelsey Griswold e Christopher Ross Martin.

Followed diretto dal regista esordiente Antoine Le e scritto da Todd Klick (Rough Cut) debutterà nei cinema statunitensi il 10 aprile.

Fonte: FlickeringMyth