Black Widow: nuova action figure di Taskmaster ispirata al film Marvel

Di Pietro Ferraro domenica 8 marzo 2020

Svelate immagini di una nuova action figure di Taskmaster, antagonista principale nel film di Vedova Nera nei cinema italiani dal 29 aprile 2020

Vedova Nera ha finalmente avuto il suo primo film in solitaria con lo spin-off Black Widow che aprirà la Fase Quattro dell'Universo Cinematografico Marvel il 29 aprile.

Black Widow segue Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) mentre è in fuga dal governo degli Stati Uniti in missione e si confronta con il suo passato. Il film includerà nuovi personaggi tra cui la Yelena Belova di Florence Pugh, una sorta di sorella minore di Natasha e la Melina Vostokoff di Rachel Weisz, entrambe compagne di Vedova Nera addestrate nella Red Room. Il film vedrà anche il debutto di Alexei Shostakov alias Red Guardian di David Harbour, la risposta della Russia a Captain America mentre il villain principale è Taskmaster e sembra ci sarà un cameo del Tony Stark / Iron Man di Robert Downey Jr., ricordiamo che Vedova Nera e Tony Stark sono morti entrambi in Avengers: Endgame.

Per quanto riguarda Taskmaster, lo studio ha tenuto sotto il più stretto riserbo il nome dell'attore che vestirà i panni del villain Marvel, ma l'assenza di potenziali nomi ha creato il consueto fiorire di teorie, tra le più intriganti segnaliamo quella che sotto la maschera di Taskmaster ci sia una donna: vedi un clone di Vedova Nera oppure la Melina Vostokoff di Rachel Weisz.

Recentemente sull'account Instagram di Andy Park, concept artist a capo dello sviluppo visivo dei Marvel Studios, sono state pubblicate immagini di una nuova action figure di Taskmaster che come potete constatare è molto fedele al look dei fumetti (mantello escluso).

Taskmaster è apparso fugacemente per la prima volta nell'albo "The Avengers #195", prima di avere più spazio nel numero successivo. Nei fumetti il villain è un maestro nell'arte del combattimento corpo a corpo, un esperto spadaccino ed arciere, e possiede una memoria iperattiva muscolare che gli dà la possibilità di apprendere e copiare praticamente qualsiasi cosa solo osservando.





























Visualizza questo post su Instagram















































Un post condiviso da Andy Park (@andyparkart) in data: 5 Mar 2020 alle ore 8:45 PST





























Visualizza questo post su Instagram















































Un post condiviso da Andy Park (@andyparkart) in data: 6 Mar 2020 alle ore 9:02 PST

Fonte: Screenrant