Spiral: nuova locandina britannica del reboot di "Saw" con Chris Rock

Di Pietro Ferraro martedì 10 marzo 2020

Il reboot "Saw 9" arriva nei cinema italiani il 15 maggio 2020 con il titolo "Spiral"

Disponibile un nuovo suggestivo poster di Spiral aka Saw 9 creato per il Regno Unito. Trattasi di un reboot dell'iconico franchise horror creato da James Wan e Leigh Whannell nel 2004 che ha generato otto pellicole, con la più recente, il mediocre Saw Legacy (Jigsaw), uscita nel 2017.

Spiral - L'eredità di Saw nasce un'idea originale di Chris Rock che è anche protagonista nei panni del Detective Zeke Banks affiancato da Samuel L. Jackson, Max Minghella e Marisol Nichols. Alla regia c'è Darren Lynn Bousman, che ha diretto Saw II, Saw III e Saw IV e alcuni altri horror come The Barrens, Abattoir e l'antologia Tales of Halloween.





Una mente sadica mette in atto una forma contorta di giustizia in SPIRAL, il terrificante nuovo capitolo della saga di SAW. Lavorando all'ombra di uno stimato veterano della polizia (Samuel L. Jackson), lo sfrontato detective Ezekiel “Zeke” Banks (Chris Rock) e il suo partner alle prime armi (Max Minghella) si occupano di una sconvolgente indagine su omicidi che ricordano in maniera inquietante l'orribile passato della città. Inconsapevolmente intrappolato in un mistero che si infittisce sempre di più, Zeke si trova al centro del morboso gioco dell'assassino.

La nuova locandina del Regno Unito mostra Rock in un cupo scenario urbano che ospita una scena del crimine. Nell'immagine il detective Banks ritratto nei pressi di un cadavere coperto da un lenzuolo bianco scruta un graffito su un muro che riproduce la nota spirale rossa che rappresenta graficamente il franchise Saw, e che è stata evidente fonte d'ispirazione anche per il titolo di questo nuovo film. Salvo eventuali slittamenti Spiral è previsto nei cinema italiani il 15 maggio.