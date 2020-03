The New Mutants: nuovo spot tv e locandina dello spin-off degli X-Men

Di Pietro Ferraro mercoledì 11 marzo 2020

I Nuovi Mutanti della Marvel arrivano al cinema in uno spin-off a tinte horror diretto dal regista di "Colpa delle stelle".

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibile un nuovo spot tv di The New Mutants, lo spin-off a tinte horror della serie cinematografica degli X-Men la cui uscita italiana è al momento rinviata a data da destinarsi, causa chiusura dei cinema per l'emergenza coronavirus.

Nello spot tv vediamo la Illyana Rasputin / Magik di Anya Taylor-Joy combattere Demon Bear con la mistica Soulsword, nei fumetti un'arma creata da Illyana durante la sua prigionia nel Limbo, che come si evince dal nome stesso dell'arma è stata forgiata dall'anima della stessa Illyana che diventa più potente ad ogni suo utilizzo.

Il film è diretto da Josh Boone (Colpa delle stelle) che ha anche scritto la sceneggiatura insieme a Knate Lee. Boone ha recentemente annunciato che il film, che era stato accantonato dopo l'acquisizione Disney/Fox e il deludente risultato di "Dark Phoenix", è ora finalmente pronto per le sale, Coronavirus permettendo. Questo debutto dei Nuovi Mutanti sul grande schermo oltre al citato approccio horror è anche ispirato alla trama del fumetto "The Demon Bear Saga" che vede come antagonista il Demone Orso, un'entità che infesta i sogni della nativa americana Danielle Moonstar / Mirage, una mutante telepate interpretata da Blu Hunt, minacciando di ucciderla.

"The New Mutants", descritto come un thriller-horror, è ambientato in un ospedale isolato dove un gruppo di giovani mutanti viene trattenuto per un monitoraggio psichiatrico. Quando iniziano a verificarsi strani eventi, sia le loro nuove abilità mutanti che le loro amicizie verranno messe alla prova mentre combattono per cercare di uscirne vivi.

Il cast include anche Maisie Williams come Rahne Sinclair / Wolfsbane, una mutante scozzese con la capacità di mutare in un licantropo; Charlie Heaton è Sam Guthrie / Cannonball, mutante americano con la capacità di volare ed emanare una potente energia termodinamica; Henry Zaga nei panni di Roberto da Costa / Sunspot, mutante brasiliano con la capacità di manipolare l'energia solare , Alice Braga come la Dottoressa Cecilia Reyes, mentore del gruppo e in grado di creare una barriera protettiva di pura energia ed Happy Anderson nei panni del Reverendo Craig Sinclair, padre adottivo di Wolfsbane e fervente oppositore dei mutanti.

Fonte: Collider