Emma: il film con Anya Taylor-Joy direttamente in streaming su Chili

Di Pietro Ferraro venerdì 20 marzo 2020

Causa Coronavirus il film "Emma" tratto dal romanzo di Jane Austen salta l'uscita in sala e arriva direttamente in streaming su CHILI.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

La piattaforma streaming CHILI annuncia che Emma, adattamento del celebre romanzo di Jane Austen con protagonista Anya Taylo-Joy (The Witch, Split), è il primo film a saltare l’uscita prevista al cinema per uscire direttamente in streaming.

"Emma" era previsto in uscita nelle sale italiane il prossimo 11 giugno, ma a causa della chiusura delle sale per l’emergenza Coronavirus, il film è già disponibile a partire da oggi 20 marzo in digitale sulla piattaforma on demand.

"Emma" racconta la storia di Emma Woodhouse (Taylor-Joy), una giovane donna le cui intenzioni sono pure mentre cerca di trovare partner romantici adatti per i suoi amici e i propri cari. Il più delle volte però la presa idealizzata di Emma offusca il suo giudizio, portando più spesso a cattiva comunicazione, catastrofi e ilarità più che veri e propri lieti fine.

Quest'ultima versione di Emma è diretta da Autumn de Wilde. Oltre a Taylor Joy, il cast di Emma include Mia Goth nel ruolo del migliore amico di Emma Harriet Smith; Johnny Flynn nel ruolo di Mr. Knightley, un amico di famiglia della Woodhouse che è tanto una bussola morale per Emma quanto un potenziale interesse amoroso; Billy Nighy interpreta il padre di Emma, ​​il signor Woodhouse; Gemma Whelan (Il trono di spade) interpreterà Mrs. Weston; Josh O’Connor (The Crown) interpreterà il ecclesiastico eccentrico Mr. Elton; e Callum Turner (Animali fantastici: I crimini di Grindelwald) interpreterà il frizzante Frank Churchill che viene coinvolto in un triangolo amoroso con Emma.

Tra i film già disponibili in esclusiva su CHILI ci sono anche la commedia The Beach Bum con il Premio Oscar Matthew McConaughey, Seberg con Kristen Stewart nel ruolo di Jean Seberg, attrice americana e icona della Nouvelle Vague e La strada che scegli, il road-movie con Ethan Hawke. A fianco degli inediti, CHILI aumenta però anche l’offerta dei grandi classici: da oggi sono infatti disponibili sulla piattaforma i capolavori del Novecento di tre grandi autori tedeschi come Wim Wenders, Werner Herzog e Rainer Werner Fassbinder. Da Paris, Texas a Fitzcarraldo, da Le lacrime amare di Petra von Kant a Il cielo sopra Berlino, un’opportunità unica per gli amanti del cinema che di fatto possono scoprirne o riscoprirne l’intera filmografia.