Coronavirus: Tom Hanks e la moglie sono tornati a casa

Di Pietro Ferraro domenica 29 marzo 2020

Tom Hanks ha aggiornato i fan sul suo stato di salute.

Una buona notizia nel blocco globale che sta causando l'emergenza coronavirus, uno dei primi nomi di celebrità finite in quarantena a causa del Covid-19 è stato quello dell'attore Tom Hanks e di sua moglie Rita Wilson, trovati positivi al tampone mentre erano in trasferta in Australia per la produzione del film biografico su Elvis Presley di Baz Luhrmann, in cui Hanks interpreta il colonnello Tom Parker.

Tom Hanks ha recentemente utilizzato Twitter per fornire un aggiornamento sulla sua salute e annunciare che lui e la moglie sono tornati a casa.

Ehi, gente...Ora siamo a casa e, come il resto dell'America, restiamo qui e adottiamo l'auto-isolamento. Mille grazie a tutti coloro che ci hanno seguito in Australia. La loro cura e guida hanno reso possibile il nostro ritorno negli Stati Uniti. E molte grazie a tutti voi che ci avete supportato con auguri di pronta guarigione. Rita e io lo apprezziamo così tanto.

La diffusione del nuovo coronavirus ha causato la chiusura dei cinema, bloccato le produzioni cinematografiche, chiuso i parchi a tema Disney e visto diverse celebrità contagiate. La lunga lista include di positiva al Covid-19 include: Idris Elba, il Daniel Dae Kim della serie tv Lost, le attrici Debi Mazar e Olga Kurylenko, Lucian Grainge CEO di Universal Music, Kristofer Hivju volto noto della serie tv Il trono di spade, Rachel Matthews voce di Honeymaren in Frozen 2, la cantante Charlotte Lawrence, il conduttore televisivo Andy Cohen, il rapper Slim Thug, l'attore Gregory Rikaart noto per il ruolo di Kevin Fisher nella soap opera Febbre d'amore. Contagiati anche tra personalità politiche come il Principe Carlo e il primo ministro britannico Boris Johnson.





Fonte: Variety