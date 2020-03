Tartarughe Ninja alla riscossa compie 30 anni: curiosità e trailer stop-motion

Di Pietro Ferraro martedì 31 marzo 2020

Blogo celebra il primo film della trilogia cinematografica live-action anni novanta delle iconiche Tartarughe Ninja.

Il film live-action anni novanta Tartarughe Ninja alla riscossa ha compiuto 30 anni e anche Cineblog omaggia il debutto sul grande schermo delle iconiche Turtles con alcune curiosità sul film e un paio di video creati dai fan. Nel primo video trovate uno speciale trailer del film creato usando le meravigliose action figures NECA animate dall'artista stop-motion Kyle Roberts e il suo team, mentre in un secondo video vengono messi a confronto il fan trailer in stop-motion con quello orignale del film.

La trilogia anni novanta delle Tartarughe Ninja è un "must" per i fan del franchise, l'approccio in stile Power Rangers e la scelta di creare delle tartarughe con teste animatroniche, opera del compianto maestro burattinaio Jim Henson, si è rivelata vincente e la messinscena fumettosa radicata nella realtà crea una surreale realtà alternativa in grado di regalare divertimento ai più piccoli e a tutti coloro che amano ogni tanto scendere a patti con il loro lato "fanciullesco".

Tartarughe Ninja alla riscossa ha generato due sequel due sequel: Tartarughe Ninja II - Il segreto di Ooze (1991), Tartarughe Ninja III (1993) e due film reboot Tartarughe Ninja (2014) e il sequel Tartarughe Ninja - Fuori dall'ombra (2016).





Curiosità



Il regista Steve Barron specializzato in video musicali, vedi "Take on Me" degli a-ha, ha diretto anche le commedie fantascientifiche Electric Dreams (1984) e Teste di cono (1993) e la fiaba live-action Le straordinarie avventure di Pinocchio (1996)Tartarughe Ninja alla riscossa è stato il film indipendente più redditizio di tutti i tempi con un incasso di 135 milioni di dollari al botteghino nazionale e 66 milioni al botteghino internazionale, per un totale globale di 202 milioni di dollari.



Molti importanti studios come Walt Disney Pictures, Columbia Pictures, MGM / UA, Orion Pictures, Paramount (la cui società madre Viacom avrebbe acquisito la proprietà TMNT nel 2009) e Warner Bros. hanno rifiutato la distribuzione del film poiché preoccupati che nonostante la popolarità del cartone animato e della linea di giocattoli, il film poteva potenzialmente essere una delusione al botteghino come I dominatori dell'universo (1987) uscito solo un paio di anni prima. Il film alla fine trovò una distribuzione all'incirca a metà della produzione iniziale attraverso l'allora piccola e indipendente società di produzione New Line Cinema, che all'epoca era nota per la distribuzione di film a basso budget e titoli d'autore.



Gli attori che interpretavano fisicamente le Tartarughe hanno ruoli cameo nel film: Josh Pais, che interpreta Raffaello, interpreta un passeggero sul retro di un taxi subito dopo che Raffaello salta sul cofano dell'auto. Michelan Sisti, che interpreta Michelangelo, interpreta il fattorino della pizza che consegna la pizza alle tartarughe nel tombino. Leif Tilden, che interpreta Donatello, interpreta il fattorino a piedi che incontra April nella stazione della metropolitana. e David Forman, che interpreta Leonardo, interpreta un membro della banda nel magazzino durante la lotta di Casey con Tatsu.



Robin Williams, che era un grande fan del franchise, ha fornito a Judith Hoag (April O'Neil) informazioni sul suo personaggio attraverso la sua collezione di fumetti; i due avevano recitato insieme in Cadillac Man - Mister occasionissima (1990) quando il film delle Tartarughe è entrato in produzione.



La montatrice Sally Menke, nota principalmente per aver collaborato con Quentin Tarantino, ha fatto il suo debutto cinematografico lavorando a questo film.



Verso la fine del film, uno dei punk di strada dice al capo della polizia di "dare un'occhiata al magazzino est sull'Isola di Lairdman". Le Tartarughe Ninja sono state create da Kevin Eastman e Peter Laird. Tuttavia, la sceneggiatura originale affermava che il magazzino era all'angolo tra Lairdman e East, anch'esso un gioco di parole sui nomi dei creatori del fumetto.





Negli anni '80, un primo trattamento che Kevin Eastman e Peter Laird presero in visione per un adattamento cinematografico arrivava dalla New World Pictures di Roger Corman. L'idea era di far interpretare le tartarughe da quattro comici che all'epoca erano famosi: Gallagher, Sam Kinison, Bobcat Goldthwait e Billy Crystal. Gli attori sarebbero stati abbigliati con gusci di tartaruga e le loro braccia e le gambe dipinte di verde. Un altro trattamento ricevuto all'epoca sconfinava in un classificazione "R" (divieto ai minori) e includeva una scena con suore seminude su pattini a rotelle che combattevano gli eroi.



Johnny Depp, Keanu Reeves, Christian Slater, Lou Diamond Phillips, Emilio Estevez, Kiefer Sutherland, Jason Patric, Brian Austin Green, Alex Winter, Gary Daniels e River Phoenix sono stati considerati per il ruolo di Casey Jones.



Jennifer Beals, Marisa Tomei, Sandra Bullock, Nicole Kidman, Melanie Griffith, Sean Young, Lorraine Bracco, Winona Ryder e Brooke Shields sono state tutte considerate per il ruolo di April O'Neil.





Le tartarughe con teste animatroniche sono state create dal Creature Shop di Jim Henson a Londra. Jim Henson disse che le creature erano le più avanzate a cui avesse mai lavorato. Le creature sono state inizialmente realizzate in fibra di vetro e poi rimodellate in argilla. Sono state prodotte come stampi per colarvi l'intero corpo in lattice di gommapiuma. Il lavoro è stato completato in 18 settimane.



L'attore e artista marziale Ernie Reyes Jr. è stato introdotto per sostituire uno stuntman di Hong Kong ferito che aveva inizialmente eseguito le ascene di stunt di Donatello. Reyes Jr. ha detto che il costume era diventato così caldo durante le riprese, che doveve bere tre litri e mezzi di acqua al giorno solo per mantenersi idratato.



Nel film Michelangelo odia le acciughe sulla pizza, ma gli piacciono nel cartone animato.



Alcune delle teste animatroniche furono successivamente riciclate come teste per i personaggi principali della serie televisiva irlandese per bambini "The Morbegs".



Sullo sfondo di una delle inquadrature della città si vede chiaramente una locandina di Critters - Gli extraroditori (1986) appesa fuori da un cinema.



La trama del film è fortemente ispirata alle storie dei fumetti originali "Teenage Mutant Ninja Turtles" di Kevin Eastman-Peter Laird:



(l'origine delle tartarughe è raccontata dal Maestro Splinter e la squadra combatte e sconfigge Shredder)

Me, Myself and I (Raffaello incontra Casey Jones per la prima volta)

What Goes Around Comes Around (il Clan del Piede ferisce gravemente una Tartaruga)

Silent Partner (una rissa nella casa di Aprile tra il Clan del Piede, le Tartarughe e Casey)

True Stories (le tartarughe si nascondono nella fattoria di April per la convalescenza)

Return to New York (le Tartarughe finalmente affrontano il Clan del Piede e Shredder).





Nicole Kidman è stata tra le attrici considerate ricoprire il ruolo di April O'Neil. Nel montaggio originale della scena in cui Raphael esce dal cinema, dice "Bella macchina. Stupido costume". in riferimento al film Batman (1989), che era ancora nelle sale al momento delle riprese. Nicole Kidman avrebbe poi ottenuto il ruolo della Dr. Chase Meridian in Batman Forever (1995).



