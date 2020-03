Jurassic World 3 e La Sirenetta: foto aeree mostrano i set abbandonati causa Coronavirus

Di Pietro Ferraro martedì 31 marzo 2020

Immagini scattate dal cielo mostrano i set vuoti di due grandi produzioni di Hollywood bloccate dal Coronavirus.

L'emergenza Coronavirus ha dato uno stop generalizzato all'industria dell'intrattenimento negli Stati Uniti e anche a livello internazionale, Nel momento in cui scriviamo questo articolo l'epidemia negli Stati uniti registra 164.610 positivi al Covid-19. L'account Twitter del Daily Mail ha pubblicato due immagini aeree dei Pinewood Studios di Londra che mostrano questo blocco delle produzioni cinematografiche nella sua desolante realtà, in particolare quella dei set abbandonati di due grandi produzioni made in Hollywood: il sequel Jurassic World: Dominion aka Jurassic Wold 3 e il remake live-action Disney La Sirenetta.

Una grande nave per l'ultimo film live-action della Disney, interpretato da Halle Bailey nei panni della sirena sedicenne Ariel, viene abbandonata. Anche le enormi schermate blu per il prossimo film di Jurassic World sono state abbandonate.

In una recente intervista con il sito Variety, l'attore Sam Neill ha commentato lo stop alle riprese di Jurassic World 3.

Improvvisamente, eccoci qui. Siamo stati congelati criogenicamente e "Jurassic World: Dominion" è in stand-by. Insetti nell'ambra. E come praticamente tutti gli attori del mondo in questo momento, non sto lavorando. Accidenti. Ma torneremo. Ritorneremo. E che gioia sarà tornare sul set, fare ciò che amo di più, con il tipo di persone che amo: altri attori e tutte le persone straordinarie che ci vogliono per fare un film. Quel raro privilegio. E per mettere le cose in prospettiva, ci sono molte cose peggiori di un film sospeso. Quindi cosa fare nel frattempo? Soprattutto, naturalmente - restare a casa. E mi trovo sorprendentemente occupato lì. Il fatto è che la maggior parte del tempo si è al lavoro e in realtà passi un bel po' della giornata a fissare dolcemente una parete della roulotte. Invece qui mi ritrovo a fare tutte cose per cui di solito sono troppo impegnato. Sto suonando il mio uke. Canto. Sto su Skype con i miei amici. Sono intimamente coinvolto nella crescita dei miei nipoti a 2000 miglia di distanza. Sto riscoprendo la poesia. Ho messo cose stupide sui social media per incoraggiare le persone, per rallegrarle con un messaggio [Twitter @twopaddocks Instagram - @samneilltheprop]. Mi piace stirare le camicie e lucidare l'argenteria da cima a fondo. Sto leggendo grandi romanzi che non avevo mai aperto. Ho piantato una siepe. C'è bellezza nel quotidiano.

Per quanto riguarda il remake live-action La Sirenetta, la Disney ha bloccato le riprese in via precauzionale lo scorso 13 marzo, un blocco a cui hanno fatto seguito ulteriori stop alle riprese per il film Marvel Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli in Australia, The Last Duel di Ridley Scott che era pronto a girare in Irlanda, idem per il Nightmare Alley di Guillermo del Toro, il reboot Disney + di Mamma ho perso l'aereo. Stop anche a film in fase di pre-produzione come Shrunk, il sequel di Disney + del classico Tesoro mi si sono ristretti i ragazzi che vedrà il ritorno di Rick Moranis.







Aerial photos reveal how coronavirus has left Jurassic World and Disney's The Little Mermaid movie sets shut down and void of life https://t.co/GshBEXgjya

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) March 28, 2020

Fonte: Dread Central