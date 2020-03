Michael Bay sigla un accordo con Sony Pictures

Di Pietro Ferraro martedì 31 marzo 2020

Sony Pictures e Bay Film collaboreranno per nuovi progetti cinematografici e televisivi.

Reduce dal successo dell'action 6 Underground, film che ha spopolato su Netflix lo scorso anno, il regista Michael Bay con la sua casa di produzione Bay Film ha recentemente siglato un accordo con Sony Pictures. Tra le collaborazioni tra Sony e il regista c'è l'originale Bad Boys, esordio cinematografico di Bay.

Uno dei primi progetti a fruire di questo nuovo accordo sarà il thriller d'azione Black Five, basato su un'idea originale di Michael Bay adattata dallo sceneggiatore Ehren Kruger (Top Gun: Maverick) e che pare sarà incentrato su una squadra militare d'élite. Kruger e Bay hanno già collaborato per Transformers - La vendetta del caduto, Transformers 3 e Transformers 4 - L'era dell'estinzione.

I crediti di Bay oltre alla saga Transformers che ha incassato oltre 4 miliardi nel mondo, ha diretto anche The Rock (1996) Armageddon - Giudizio finale (1998) e Pearl Harbor (2001). Per quanto riguarda il piccolo schermo, Bay ha prodotto le serie tv attualmente in corso "Jack Ryan" e "The Purge" e serie concluse come "The Last Ship" e "Black Sails".

Fonte: THR