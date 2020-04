Wonder Woman 1984: Connie Nielsen vuole uno spin-off sulle amazzoni

L'attrice Connie Nielsen torna a parlare di un film sulle amazzoni di Themyscira.

L'attrice Connie Nielsen, che nel recentemente slittato sequel Wonder Woman 1984 tornerà nei panni della regina Hippolyta, ha espresso in una recente intervista il desiderio di vedere realizzato un film spin-off sulle guerriere amazzoni di Themyscira.

Wonder Woman 1984 oltre a riportare la regina di Themyscira e madre della Diana Prince di Gal Gadot, vedrà anche il ritorno di un misteriosamente "resuscitato" Chris Pine nei panni di Steve Trevor, ricordiamo che il personaggio è morto nel primo film ambientato durante la prima guerra mondiale e lo rivedremo negli anni ottanta (sarà un parente dell'originale?). Il cast è completato dagli antagonisti Pedro Pascal e Kristen Wiig nei panni ripettivamente di Maxwell Lord (che potrebbe avere un ruolo nel ritorno di Trevor) e Barbara Ann Minerva, una delle più famose nemesi di Wonder Woman nei panni dell'alter ego Cheetah.

In una recente intervista con ComingSoon.net Nielsen a proposito dello spin-off ha detto che a lei al cast: "piacerebbe farlo". Ricordiamo che a tal proposito la regista Patty Jenkins ha dichiarato di avere già qualcosa di elaborato sullo spin-off e che è suaferma intenzione fare un film che esplori usi, costumi e storia della paradisiaca Themyschira.

Nella stessa intervista Connie Nielsen, sempre a proposito di Hippolyta e delle scene tagliate delle amazzoni dal film Justice League di Zack Snyder, ha fatto cenno ad alcune spettacolari scene di stunt che sono state tagliate.

La mia scena di stunt preferita in assoluto è stata tagliata dal film, e non riesco ad accettarlo, è stato così bello. Dovevo correre su un muro e ruotare in aria, e mentre scendo verso il basso, infilzare uno dei mostri. L'ho fatto letteralmente per settimane per ottenerlo, e poi non l'hanno inserito. L'hanno tolto, poi l'hanno inserito e poi l'hanno tolto di nuovo...È il mio grande rimpianto perché amo fare gli stunt, adoro essere cazzuta in un film del genere, e poi mi dispiace che il pubblico non sia riuscito a vedere quella parte delle fantastiche tecniche di combattimento delle Amazzoni, perché erano davvero fantastiche!